«Supertren» a la línia del TAV

Un «supertren» de mercaderies de 700 metres transportant vehicles ha creuat per primera vegada la frontera a través del túnel del Pertús per la línia d'alta velocitat amb l'ample internacional. El comboi, compost de 22 vagons i amb capacitat per a uns 250 vehicles, va sortir ahir des d'un districte de Perpinyà fins al port de Barcelona, un servei que tindrà una freqüència inicial de 2 a 3 trens a la setmana i que s'anirà incrementant fins a assolir quatre el juliol.

«Renfe Mercancías» va iniciar ahir el servei regular de transport d'automòbils amb trens de 700 metres de llargada, des de la localitat francesa de Le Soler, al districte de Perpinyà, fins al port de Barcelona travessant el túnel del Pertús. La llargada del tren el converteix en el primer d'aquestes característiques que Renfe opera per Alta Velocitat (ample internacional UIC). De fet, per aquesta línia actualment ja hi circulen uns altres 19 trens de mercaderies de Renfe, però tenen una menor llargada.

El tren està compost de 22 vagons i té capacitat per a uns 250 vehicles de fabricació alemanya procedents de Kornwestheim, que «Renfe Mercancías» opera en col·laboració amb DB Cargo.

Segons va informar Renfe, el transport tindrà una freqüència inicial de 2 a 3 trens a la setmana, que s'anirà incrementant fins a assolir-ne 4 el pròxim mes de juliol.

Aquesta operació forma part del procés d'internacionalització en el context del Pla de Gestió 2017-2019 pel qual «Renfe Mercancías» aposta. Segons l'operador, implica un complex procés de producció, ja que Renfe ha de gestionar un trànsit, excepcional per la seva llargada, amb l'operador alemany, iniciar-lo en territori francès i realitzar-lo per vies d'ample internacional, creuant Girona fins a arribar al port de Barcelona.

En paral·lel, va afegir Renfe, l'operació suposa un estalvi mediambiental. El transport per ferrocarril d'aquest volum d'automòbils, 250 a cada tren, estalvia la circulació d'almenys 42 camions per cada transport. Això, van dir, ha de contribuir a establir un sistema sostenible, repercutir en la descarbonització del sistema i ajudar a assolir l'objectiu per reduir les emissions de gasos d'efecte hivernacle marcat per la UE.

La circulació d'aquests trens suposa, a més, l'optimització dels recursos, ja que la capacitat de transport s'incrementa un 25%.

La iniciativa de l'operador públic espanyol amb vocació internacional vol donar servei de transport a empreses europees perquè, a través de l'ample internacional i utilitzant les plataformes logístiques, puguin portar els seus productes destinats a l'exportació fins al port de Barcelona.