El 3% dels gironins consumeix fàrmacs per dormir com a mínim tres cops per setmana

Només el 3% dels gironins consumeix medicaments per poder dormir i ho fa, com a mínim, tres cops per setmana, segons un estudi que avalua la qualitat del son dels catalans. Segons l'estudi Dormity, elaborat amb la col·laboració de la cap de la Unitat del Son de l'hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona, la xifra és encara més alta al consum de Catalunya, on ho fan el 9% dels enquestats.

Les dades, indiquen els responsables de l'estudi, marquen una tendència a l'alça en l'ús de la medicació hipnòtica per dormir, ja que en la recerca de l'any passat, eren el 7% del total d'enquestats. «La medicació hipnòtica no pot substituir en cap cas uns bons hàbits de son saludables», recorda Romero.

L'estudi, que presenta els resultats de la cinquena edició, s'elabora a partir del qüestionari clínic internacional de Pittsburgh, que analitza set components referents a la son (qualitat subjectiva, latència, durada, pertorbació, eficiència, ús de medicació hipnòtica i disfunció diürna) per determinar l'Índex de Qualitat de Son (PSQI ) de les persones.

Segons Romero, dels resultats se'n desprèn que encara es percep una manca d'interès en la gent per adquirir hàbits de son saludables. Si bé ha augmentat la preocupació pel descans, perquè la mitjana d'hores de permanència al llit és de 8 hores i 10 minuts, l'eficiència del son encara no és prou bona: les dones dormen de mitjana 6 hores i 19 minuts i els homes, 6 hores i 39 minuts.



Lluny de l'horari europeu

Amb un 40% de persones de les comarques gironines que se'n va al llit passada la mitjanit, la realitat mostra que Catalunya continua molt lluny dels estàndards europeus pel que fa a horaris.

A Catalunya, l'hora habitual d'anar a dormir és entre les 23 i les 00:59 h. El 24,5% dels enquestats ho fa de 23 h a 23:59 h i el 43% dels catalans se'n va a dormir passades les 12. Pel que fa a l'hora d'aixecar-se, un 42,5% dels gironins es lleva entre les 7 i les 7:59 h del matí, un 25% entre les 6 i les 6:59; un 10% més ho fa entre les 6 i les 6:59 h; i la resta es lleva més tard de les 8 del matí.

Sobre la latència del son, l'estudi indica que la mitjana de temps a adormir-se és de 20 minuts. El 85% dels gironins tarda menys de mitjahora. Segons la doctora Romero, «aquesta dada està dins la normalitat; per sobre d'aquest temps cal revisar higienes del son o consultar amb un especialista».

La qualitat subjectiva del son és bastant bona per a més de la meitat de la població (54%), molt bona per al 30% i dolenta i molt dolenta per al 16%.

Pel que fa a la durada de la son, el 37,5% dels gironins dorm més de 7 hores, el temps recomanat per l'especialista, que assenyala que «hem d'adaptar els nostres compromisos socials i rutines diàries a uns bons hàbits d'higiene del son, i no a l'inrevès».

L'eficiència del son està per sota de l'any passat: si la mitjana òptima d'eficiència és el 85%, aquest any el promig ha estat de 83%. En concret, un 64% de la població està en el 85%; només un 20% dels gironins està per sota del llindar favorable.

El 65% de la població enquestada afirma que no veu afectades les seves facultats durant el dia a causa del son, i un 35% assenyala tenir alguna disfunció diürna relacionada amb el son.

Per últim, el 83% dels gironins ha declarat tenir pertorbacions del son. Les raons principals de pertorbació són tenir nens petits, per estrès, fatiga o tensió nerviosa i per sorolls externs.

Com a conclusions generals del V Estudi Dormity PSQI, l'especialista de la Vall d'Hebron insisteix que «les persones descuidem molt la higiene del son, i preferim prendre un fàrmac abans que revisar els nostres hàbits i intentar millorar-los». En aquest sentit, Romero alerta de la gran varietat de riscos per a la salut que suposa la manca d'un bon descans, i que poden anar des del risc cardiovascular a la tendència a la depressió o major propensió a la diabetis i l'obesitat, entre d'altres.