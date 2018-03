S'inventa un frau bancari quan realment pagava una web per trobar parella

Els Mossos han detingut un home a Roses i han denunciat penalment una dona a Palafrugell per simular delictes. El detingut a l'Alt Empordà, en concret, va denunciar suposats fraus bancaris quan en realitat eren pagaments a una pàgina web per buscar parella. La dona denunciada va simular un robatori violent per cobrar de l'assegurança.

El primer fet es remunta a dimarts, quan els Mossos de Roses van detenir un home, de 27 anys, de nacionalitat espanyola i veí de l'Escala, com a presumpte autor d'una simulació de delicte. Tot es remunta al 19 de febrer, quan un home va denunciar que havia detectat una utilització fraudulenta de la seva targeta de crèdit. Concretament, la víctima denunciava 19 moviments fraudulents des del juliol del 2017 fins al gener per un import de 553 euros. Els agents van comprovar que una part dels pagaments s'havien fet en webs desconegudes i uns altres estaven vinculats a una aplicació coneguda per buscar parella.



Una subscripció mensual

Els Mossos van fer gestions amb els responsables de l'aplicació i es va comprovar que els pagaments eren per una subscripció mensual del denunciant. Per aquest motiu, el passat 13 de març es va detenir l'home per un delicte de simulació de delicte. El detingut va quedar en llibertat després de declarar amb l'obligatorietat de presentar-se davant del jutjat d'instrucció de guàrdia de Figueres.

D'altra banda, agents de l'ABP Bisbal d'Empordà van denunciar penalment, el mateix 13 de març, una dona, de 39 anys, de nacionalitat espanyola i veïna de Palamós, per una altra simulació de delicte. El dimecres 7 de març una dona va denunciar un robatori amb violència que s'havia produït aquell mateix dia a Palafrugell.

La víctima va explicar que mentre estava carregant objectes al seu vehicle, un home l'havia empès i li havia sostret una bossa amb diversos objectes de valor. Durant la investigació van veure contradiccions a les explicacions que havia donat la denunciant i en tornar a requerir la seva presència per una nova declaració, la dona va confessar que tot era mentida i que ho hauria fet per cobrar de l'assegurança. Els Mossos recorden que simular un delicte està recollit en el Codi Penal i es preveuen penes de multa de 6 a 12 mesos per a les persones.