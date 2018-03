5.120 euros a la desfilada solidària de l'AGE

L´Associació Gironina d´Empresàries (AGE) ha recaptat 5.120 euros amb la desfilada solidària que es va organitzar divendres al vespre al Teatre Municipal de Girona, amb un èxit de públic i amb les entrades pràcticament exhaurides.

L´any passat es van aconseguir 3.920 euros amb la desfilada al centre cultural La Mercè de Girona. Enguany es va optar per un espai més gran. La presidenta de l´AGE, Maria Rosa Agustí, va agrair a l´Ajuntament de Girona el suport rebut i la presència a l´acte de l´alcaldessa, Marta Madrenas, i la resta d´autoritats i també als patrocinadors i assistents per la seva implicació. «Això ens anima a continuar tirant endavant aquesta iniciativa i a seguir aportant el nostre gra de sorra per aconseguir una societat millor», va destacar. L´alcaldessa, per la seva part, va agrair a l´AGE la «gran tasca» que fan.

A la desfilada hi van participar 17 empresàries, sòcies d´AGE. Els diners recaptats amb la venda d´entrades es destinaran íntegrament al projecte «Joves, adolescents i violència de gènere» de la Fundació Ser.G, destinat a la prevenció, que va ser escollit en el concurs de l´AGE i al qual es dona suport aquest any. El projecte destaca la importància del treball educatiu en la franja d´entre els 12 i 16 anys que cursen l´ESO, una etapa de la vida clau per inculcar valors i fer prevenció de la violència de gènere. Segons van explicar des de l´AGE, la Fundació Ser.Gi ha rebut en els darrers anys peticions explícites per tractar el tema del gènere en els instituts des de l´expertesa que té l´entitat en el treball amb joves en temes com la convivència i conflictes.

La gerent de Ser.Gi, Isabel Lozano, va explicar que uns 500 joves es podran beneficiar dels diners aconseguits amb la desfilada. La recaptació del 2017 ha servit per donar un impuls al projecte d´habitatges per a dones afectades per violència de gènere.

Un objectiu del programa que ha guanyat el concurs és «disminuir la probabilitat que la violència aparegui, intentant transformar els entorns de risc i reforçant les capacitats i habilitats personals, amb l´objectiu de detectar a temps si es produeix una situació de violència i afrontar-la», segons s´explica. També es vol generar «la reflexió i el pensament crític sobre les pautes de relació per tal que les maneres de relacionar-se es basin en la igualtat, respecte, confiança i comunicació». Es preveu també una formació adreçada al professorat i un assessorament.

La desfilada es va fer per primer cop el 2016 en record a la periodista i sòcia de l´AGE Cuca Mascort, que va organitzar una desfilada solidària el 2013. El 2016 passat es va recuperar la iniciativa.