Independents de la Selva vol presentar llista per primer cop a Blanes i pensa en Lupiáñez

Independents de la Selva (IdS) té la intenció de presentar llista a Blanes en les eleccions municipals del 2019. El partit no ha concorregut mai en uns comicis a la ciutat i reconeix que «seria un impuls important» tenir-hi representació. Entre les persones que conformarien la llista, la formació ha pensat en l´exalcalde socialista de la localitat, Miquel Lupiáñez, que va renunciar al càrrec i a la militància del PSC arran de les discrepàncies per l´aplicació de l´article 155. Lupiáñez ha reconegut l´interès i, de fet, veu amb bons ulls la proposta, tot i que ha deixat clar que encara no hi ha res decidit. L´exbatlle blanenc va explicar que «li fa il·lusió» tornar a treballar per als veïns i no amaga que anar a les llistes d´IdS «és una opció». El president de la formació i alcalde d´Arbúcies, Pere Garriga, va dir que Lupiáñez «té cabuda» en el projecte perquè és una persona «responsable i molt coherent amb el que sempre ha defensat».

IdS va escollir Tossa de Mar per celebrar la primera trobada del partit per preparar les municipals del 2019. L´objectiu és ampliar els 10 municipis on té representació i aconseguir formar llistes i entrar en grans localitats com Lloret o Blanes. Per aconseguir-ho, han pensat en Lupiáñez, que ha manifestat la seva voluntat de tornar a la política municipal des que va renunciar a l´alcaldia el novembre passat, just després d´abandonar el PSC pel seu rebuig al 155.

«Si en Miquel en té ganes no renunciarem a un valor tan important per a la política municipal», va reblar el president d´IdS i alcalde d´Arbúcies, Pere Garriga. Lupiáñez, però, no va voler confirmar quines són les seves intencions, si bé va reconèixer que «dona suport» a la proposta de la formació, per això seria present a la trobada d´aquest dissabte.

L´exalcalde va explicar que des que va abandonar el càrrec que ara ocupa el seu excompany de partit, Mario Ros, sempre ha pensat a poder tornar a «treballar pels veïns de Blanes». Lupiáñez va lamentar que el procés influís en la política municipal, i per això ve «bé» les veu propostes d´ISelva, perquè «estan centrades en treballar des del municipalisme».

En aquest sentit, Pere Garriga va deixar clar que a dins de la formació «hi ha pluralitat» però va recordar que els estatuts «marquen un terra i un sostre». «Tothom que vulgui participar per a la millora dels pobles i del dia a dia dels selvatans és benvingut».

Un dels principals objectius d´IdS és augmentar la representació dins dels 26 municipis que conformen la comarca. Garriga va dir que per a ells «és un èxit» el què han aconseguit fins ara. En concret, la formació està present en deu localitats, i en set d´elles en té l´alcaldia: Sils, Arbúcies, Maçanet de la Selva, Tossa de Mar, Riudarenes, Vilobí i Sant Hilari Sacalm.

«És clar que volem arribar als 26 municipis, però si fem llistes en una quinzena estarem igual d´orgullosos», va reblar recordant que la formació va començar amb la unió de només tres pobles petits: Breda, Tossa i Arbúcies.

A la trobada d´ahir a Tossa de Mar hi van assistir persones de setze localitats diferents. «No vol dir que totes elles vulguin formar una llista, però segur que han vingut perquè els genera un interès, i per tant els pot seduir el projecte del partit», va concloure el president de la formació.