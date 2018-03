El Ministeri d'Educació destaca Girona entre els millors llocs on estudiar Medicina

El Ministeri d´Educació situa la Universitat de Girona com una de les millors facultats de l´Estat on estudiar Medicina. El ministeri disposa d´una plataforma anomenada «Què estudiar i on a la universitat» que pretén ajudar els estudiants a triar la seva facultat classificant-les segons el seu rendiment acadèmic. La Universitat de Girona (UdG) és una de les quatre facultats públiques que empaten en la primera posició, juntament la Universitat de Barcelona i dues de Castella-la Manxa, Facultat de Medicina d´Albacete i la de Ciutat Real, d´una llista de 46 centres de tot l´Estat on s´imparteix el grau de Medicina.

Així, el rànquing del ministeri assenyala que els estudiants de la Facultat de Medicina de Girona, tenen un rendiment mitjà del 96%. La dada, que es repeteix en els altres tres centres que encapçalen la llista, representa el percentage de crèdits aprovats respecte els crèdits matriculats pels alumnes de la titulació.

Amb tot, el centres amb rendiment més alt és un centre privat, la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la Universitat Internacional de Catalunya, que arriba al 97%, mentre que la facultat de la Universitat de Navarra obté, com la de Girona, un 96%.

Per darrere d´aquestes queden, amb un 95% de rendiment les facultats de Medicina de la Universitat de Saragossa i l´Autònoma de Madrid, la de de Ciències de la Salut i la Vida de la Universitat Pompeu Fabra i la de Ciències i la Salut de l´Esport de la Universitat de Saragossa. Tanquen la part alta de la llista, amb un 94%, la Universitat d´Extremadura i la Rovira i Virgili de Tarragona.

Les estadístiques del Ministeri també comparen les notes de tall per accedir al Grau de Medicina de la quarantena d´universitats públiques i privades que imparteixen aquests estudis. Amb un 12,14 en el curs 2017/2018, la UdG se situa entre les universitats amb una nota de tall més baixa, només per darrere de la Universitat de Vic (8,65), la Rovira i Virgili (12,08) i la de Lleida (12,14).

Per contra, les facultats on fa falta una nota més alta per accedir-hi són la Universitat Autònoma de Madrid, amb un 13,11 i la València, amb un 12,88.

Les universitats més cares



La plataforma del Ministeri, enfocada a ajudar en la decisió de triar el centre d´estudis, també permet comparar el preu de la carrera de Medicina.

Les universitats catalanes -la UdG, la Universitat de Lleida, la Rovira i Virgili, la de Barcelona, la Pompeu Fabra i l´Autònoma de Barcelona- destaquen com les opcions més cares, amb un cost de 39,53 euros per crèdit durant aquest curs, gairebé el triple que a les facultats més barates, que són a Andalusia.

A les universitats andaluses -Granada, Màlaga, Còrdova, Sevilla i Càdis- cada crèdit té un cost de 12,62 euros, i la de Santiago de Compostela, amb 13,93 euros per crèdit.

Les universitats d´Albacete i Ciudad Real, amb el mateix rendiment acadèmic que la Universitat de Girona, fan pagar 18,87 euros el crèdit, pràcticament la meitat que les facultats catalanes.