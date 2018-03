Sant Joan les Fonts començarà a registrar l'ADN dels gossos

L'Ajuntament de Sant Joan les Fonts ha informat els veïns a través del butlletí de la programació dels actes públics del mes de març de la voluntat de fer servir l'ADN dels gossos per identificar els propietaris que no recullen els excrements dels seus animals quan els portem a passejar.

Segons ha explicat l'alcalde de Sant Joan les Fonts, Joan Espona (PDeCAT), en els dies vinents representants de l'Ajuntament i els tècnics que recolliran les mostres que descobriran l'ADN faran un seguit de xerrades amb els veïns per tal d'explicar-los la iniciativa.



Extracció gratuïta

L'alcalde ha explicat que l'extracció de l'ADN serà gratuïta. També ha avançat que un cop l'Ajuntament estigui en disposició de l'ADN faran una campanya de control dels excrements, en la qual els propietaris de gossos sense identificar que defequin a la via pública seran sancionats.

Ha assenyalat que un cop hagin fet la campanya informativa i tinguin les mostres d'ADN, l'Ajuntament pot començar una campanya de detecció d'infractrors l'estiu vinent. També ha assenyalat que la iniciativa de Sant Joan les Fonts, única a la Garrotxa, està inspirada en les accions dutes a terme a Ribes de Freser i Campdevànol.

Després d'haver fet una campanya informativa amb el valor afegit de ser la primera acció d'aquest tipus a Catalunya, l'Ajuntament de Ribes de Freser, a la tardor del 2017, va passar a l'acció i va posar les primeres multes.

L'Ordenança municipal sobre tinença d'animals domèstics especifica que cal recollir els excrements amb bosses de plàstic, de paper o recollidor especialment indicat a l'efecte, i dipositar-los als contenidors d'escombraries, no a les papereres. Incomplir-la suposa sancions de fins a 300 euros.

De moment, l'Ajuntament de Ribes considera que l'experiència de la identificació a través de l'ADN va bé. Abans l'Ajuntament de Ribes havia provat l'experiència de posar recol·lectors d'orina en llocs estratègics del municipi.

Per la seva part, Campdevànol l'1 de febrer va obrir el període per fer les extraccions de sang dels animals i així tenir un padró de mostres d'ADN dels gossos. El termini de dur el gos a l'extracció de sang acabarà l'1 d'abril. Els excrements dels gossos representen un problema de solució complicada per als ajuntaments que proven amb cartells i campanyes, però sense gaire èxit.



Campanyes informatives

Han provat de fer campanyes informatives amb agents cívics, de posar banderes als excrements, perquè els infractors se les trobin, d'adequar llocs perquè els animals facin les necessitats, de posar capses amb guants de plàstic.. Això no obstant, el problema fa anys que perdura.

Ho fa amb més o menys nivells d'intensitat, segons els municipis. A Olot, el fa pocs mesos regidor de Medi Ambient pel PSC, en el seu moment va indicar que havien notat una reducció de la presència d'excrements a la via pública. Segons va explicar, el motiu de la baixada és que els veïns recriminen els infractors quan els sorprenen. L'Ajuntament d'Olot ha fet una campanya d'identificació dels animals a través del cens del col·legi de veterinaris. Saber els animals que han estat duts al veterinari ha permès a l'Ajuntament posar xips i documentar molts d'animals.