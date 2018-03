Un miler de signants demanen un altre TAV entre Barcelona i Figueres al vespre

Un miler persones han signat un manifest per reclamar a Renfe que afegeixi una nova freqüència d'Avant entre Barcelona, Girona i Figueres durant els dies laborables al vespre i permeti als usuaris que es desplacen diàriament a la capital catalana per feina conciliar vida laboral i familiar.

Actualment, no hi ha cap tren entre Barcelona, Girona i Figueres entre les 19.25 h i les 21.40 h –l'últim del dia– i això fa que, segons els impulsors de la iniciativa, molts usuaris gironins que acaben de treballar a les set del vespre no arribin a temps a l'estació de Sants i s'hagin d'esperar més de dues hores per al darrer comboi de la jornada, que arriba a la capital gironina a les 22.18 h i a Vilafant passats dos quarts d'onze de la nit. La recollida de signatures s'allargarà fins al 6 d'abril.

Conciliació familiar i laboral

Les signatures van acompanyades d'un manifest en què es denuncia que la manca de trens al voltant de les vuit del vespre «genera un perjudici» als usuaris habituals que es desplacen a Barcelona per motius laborals o familiars i es recorda que la línia Barcelona-Girona-Figueres és de les que experimenten un major creixement i un volum de viatgers més elevat.

D'altra banda, el text també assenyala «que entre les missions de Renfe hi ha la de donar un servei de transport amb vocació de servei públic i amb l'objectiu d'incrementar la quota de mercat del ferrocarril». Segons dades de Renfe corresponents a l'any passat, la línia d'alta velocitat Barcelona-Girona va igualar en tot el 2016 el nombre de passatgers de la línia Barcelona-Tarragona al llarg de nou anys. També durant el mateix any, el nombre d'usuaris del corredor Barcelona-Girona-Figueres va multiplicar per deu els de la línia Barcelona-Camp de Tarragona, i dels dos milions de viatgers que van utilitzar les línies Avant aquell any, 1,45 corresponien al corredor Barcelona-Girona-Figueres. La línia de tren d'alta velocitat entre Barcelona i les dues ciutats gironines (Figueres i Girona) va posar-se en marxa fa cinc anys, essent Figueres l'única ciutat de Catalunya que no és capital de província amb estació, i durant els seus primers anys de vida les xifres d'usuaris van fer replantejar-ne la seva viabilitat. Ara la línia ha guanyat adeptes i 7,5 milions de viatgers ja han utilitzat el servei a la línia Girona-Figueres. La mitjana anual és d'un milió i mig de bitllets.

No obstant això, si es mira l'evolució any a any, la quantitat d'usuaris ha anat pujant progressivament. El 2013 van ser 1,2 milions de clients i, per contra, aquest any 2017 s'ha arribat fins als prop d'1,9 milions. L'increment és d'un 58% en cinc anys.