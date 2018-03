Preocupació al Consell del Ripollès per l'augment de residus al medi natural

L'augment de residus al medi natural del Ripollès s'ha convertit en una preocupació. El Consell Comarcal ha atribuït aquest augment de residus a «l'alta freqüència d'excursionistes». L'alcalde de Planoles i conseller comarcal de medi natural, Enric Gràcia, va exposar la necessitat que més pobles de la comarca s'adhereixin a la campanya «Let's clean up Europe», que se celebrarà entre els dies 11 i 13 de maig vinent per tal de sensibilitzar la necessitat d ela recollida.

Puntualment alguns pobles de la comarca han realitzat tasques de neteja de lleres de rius durant les darreres setmanes. A Campdevànol l'han estat fent als rius Freser i Merdàs en el seu pas pel tram urbà, amb l'autorització de l'Agència Catalana de l'Aigua per tal de minimitzar els perills en cas d'avingudes d'aigua. Les actuacions han estat finançades pel Consorci del Ter i l'Ajuntament amb una inversió de gairebé 10.000 euros.

En canvi, a Ripoll, són freqüents les queixes d'alguns veïns durant el torn de precs i preguntes dels plens municipals advertint del perill de la proliferació de vegetació que podria suposar un perill en cas que durant una riuada taponessin l'arcada d'algun dels ponts del municipi. Estèticament també són impactants les deixalles que s'acumulen en alguns trams del Freser, com ara a la llera que hi ha just darrere dels contenidors del grup Santa Maria, al passeig d'Ordina.