Sant Julià de Ramis engega un nou servei per a la gent gran amb necessitats específiques

L'Ajuntament de Sant Julià de Ramis ha començat aquest dilluns un nou servei destinat a les persones grans que tenen necessitats especials. Es tracta d'un nou programa d'activitats que es realitzarà els dilluns entre les 10 i la 1 del migdia al pavelló del municipi. "Volem oferir una nova possibilitat perquè la gent gran estigui activa amb propostes adaptades a les seves necessitats. I, alhora, facilitar als seus cuidadors un respir de tres hores" ha ressaltat la regidora de Sanitat i Serveis socials, Imma López.

Cada setmana es realitzaran diferents activitats personalitzades a les necessitats de cada usuari. Així, n'hi haurà destinades a l'activació mental i física i a l'estimulació cognitiva, a més de jocs lúdics, tallers de premsa i de conversa, entre d'altres. I tot, supervisat i dirigit per un equip format per una educadora social, un psicòleg i una coordinadora.

Les persones grans que vulguin fer ús del nou servei han de complir una sèrie de requisits. Per exemple, han d'estar empadronades a Sant Julià de Ramis, i si pateixen alguna malaltia senil, com demència, Alzheimer o deteriorament cognitiu, ha de ser en fase inicial o moderada. I prèviament una psicòloga farà una entrevista als interessats per determinar si poden entrar al programa o no.

En total, l'ajuntament disposa de 12 places però la regidora de serveis socials espera augmentar la xifra i la periodicitat: "Ara farem una prova, però esperem que puguem ampliar-ho a més dies a la setmana i a més beneficiaris". Aquest dilluns han començat les activitats els primers cinc usuaris i, segons López, "totes les famílies han agraït molt que al poble es fes una activitat destinada a persones grans amb necessitats específiques".

Per conèixer tots els detalls del nou programa, aquest divendres 16 de març l'ajuntament ha organitzat una presentació informativa a 2/4 de 7 de la tarda al pavelló municipal.