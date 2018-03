Trànsit ha retirat el carnet a uns 2.500 gironins que s'han quedat sense punts en els últims 5 anys

Conservar tots els punts del carnet de conduir no és difícil si es respecten mínimament les normes de circulació. Aquest sistema, instaurat l'any 2006, pretén premiar els bons conductors i castigar els que incompleixen la normativa. A qui no ho fa, se li van restant punts per infracció comesa (a més d'una multa econòmica). Així, pot arribar un moment que un conductor acabi amb zero punts i, per tant, perdi la vigència del permís i es quedi sense carnet durant sis mesos, havent de fer després un curs de reeducació viària i superar un examen teòric.

Des del 2012, més de 2.500 conductors de les comarques gironines s'han quedat sense carnet per aquesta situació, i suposen una mitjana de 422 casos per any. De fet, la demarcació gironina va ser el 2017 la desena província on més conductors es van quedar sense punts i van perdre el permís.

Les xifres les ha facilitat el Govern espanyol arran d'una pregunta per escrit del grup socialista al Congrés dels Diputats. El nombre de pèrdues de vigència del carnet de conductors del conjunt de l'Estat espanyol que s'han quedat sense saldo de punts es desglossa des de l'any 2012 al passat 2017.

A les comarques gironines, el nombre de conductors que han perdut el carnet es mou entre els 300 i els 500 conductors cada any. Així, l'any 2012 van ser 417 els gironins que s'havien quedat sense cap punt al carnet de conduir i que, per tant, el van perdre. El 2013 va ser l'any amb un augment més important de casos, assolint els 498, una situació d'increment que es va produir a la majoria de províncies. Així, mentre el 2012 Girona va ser la dinovena província amb més conductors que s'havien quedat sense punts, el 2013 es mantenia en una posició similar, tot i experimentar la xifra més alta en aquest període. El 2014, amb 432 casos gironins, la demarcació se situava en la posició número 20 del rànquing i el 2015, amb 315 conductors que havien esgotat tots els punts (la xifra més baixa del període) baixava al lloc 21, el 2016 Girona era dotzena (amb 400 conductors) i el 2017 ja estava entre les onze províncies on més conductors van perdre el carnet per pèrdua de punts, amb 471 casos, davant la davallada del nombre de casos registrats en altres demarcacions espanyoles.

De fet, el rànquing l'ha liderat gairebé sempre la província de Barcelona, que el 2017 va experimentar 2.738 pèrdues de carnet de conductors, seguit de Madrid (1.336), Sevilla (852), Pontevedra (718), Múrcia (584), València (566), Màlaga (508), Tarragona (504) i la Corunya (482). Després de Girona s'hi troben Alacant (456) o Navarra (368), entre altres. A la part baixa hi ha Segòvia (43), Melilla (43 el 2017), Àvila (38), Terol (37), Sòria (31) o Ceuta (20).

Del 2012 al 2017, Barcelona té 16.914 casos i Madrid 13.745 (entre els dos el 25% del total a l'Estat, que és de 123.611), Sevilla 5.605, València 5.601, Pontevedra 4970 i Girona 2.533 (un 2% del total).



El sistema de carnet per punts

Tots els conductors tenen d'entrada 12 punts al carnet. Si en tres anys no comet cap infracció, se li sumaran dos punts més. A més, al cap de tres anys, en rep un més si tampoc ha comès infraccions. Per tant, pot arribar a un màxim de 15.

Els conductors novells amb menys de tres anys d'experiència reben d'entrada 8 punts. Si al cap de dos anys no comet cap infracció, arribarà a 12, tres anys després als 14 i l'any següent el quinzè. En resum, 8 anys per assolir el màxim si no ha comès cap infracció. De la mateixa manera, si un conductor expert ha perdut tots els punts, quan recuperi el carnet de conduir tornarà a l'inici amb 8 punts.

Per infraccions greus, com conducció sota els efectes de l'alcohol o les drogues, conducció temerària... a més de la multa, poden descomptar 6 punts. Hi ha 4 categories d'infraccions que descompten 6, 4, 3 o 2 punts, més una multa. Les infraccions més habituals que han comportat la retirada de punts són l'excés de velocitat (que treuen de 0 a 6 punts en funció del límit que s'ha superat); no portar el cinturó de seguretat (3 punts), parlar per telèfon mòbil (3) o per consum d'alcohol (6 punts si se superen els 0,50 mg/l en aire expirat o 3 punts de 0,25 a 0,49 mg/l).

Quan es perden tots els punts, la primera vegada es perd el carnet de conduir durant 6 mesos (l'ha d'entregar a Trànsit) i, si supera un curs de sensibilització i reeducació viària i una prova teòrica, podrà recuperar-lo. En futures ocasions, si es reitera, ja seran 12 mesos sense poder conduir.

Finalment, cal recordar que conduir amb el carnet sense punts i retirat suposa un delicte tipificat a l'article 384 del Codi Penal, castigat amb la pena de presó de 3 a 6 mesos o amb multa de 12 a 24 mesos o treballs en benefici de la comunitat de 31 a 90 dies.