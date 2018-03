Triomf dels vins gironins en el Girovi

El XXIII Concurs de Vins i Caves de Catalunya va tornar a premiar molts cellers de les comarques gironines. El certamen es va celebrar el dissabte a la nit a l´Hotel Carlamany de Girona.

Un any més, els vins i caves de Girona s´han emportat gran part del reconeixement del Girovi´18. Concretament, els vins empordanesos van ser alguns dels més triomfadors i van obtenir un total de 31 medalles, 7 de les quals van ser d´or. A més, un dels dos vins millors puntuats del concurs va ser un DO Empordà: el Clos Adrien de Terra Remota, que va guanyar en la categoria de Vi Negre Reserva. L´altre vi que va rebre la millor puntuació va ser un Gris de Vins de Taller (DO Catalunya), que formava part de la categoria de Vi Rosat.

Pel que fa a la millor puntuació per a vins o caves de Denominació d´Origen (DO), també hi havia la presència de la DO Empordà. A més a més, també van estar molt premiats cellers de la DO del Priorat, la Terra Alta, la Conca de Barberà, Catalunya, Cava, Costers del Segre, Montsant, Penedès i Pla del Bages.

Nova categoria

Una de les novetats d´enguany va ser la incorporació d´una nova categoria, la de Vermouths catalans. Això va fer que en l´edició del Girovi´18 els cellers poguessin aspirar a 18 categories diferents. Per a participar-hi, els cellers han d´enviar uns dies abans les seves mostres a l´organització, que les distribueix en les taules de tast (hi ha categories en les quals es formen diverses taules de tast a causa de l´elevada quantitat de mostres presentades). Els membres del jurat es reparteixen en les diferents taules i tasten els vins a cegues, anotant en una fitxa la puntuació que donen a cadascun. Aquestes puntuacions són les que serveixen per determinar els vins guardonats.