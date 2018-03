Equips de robòtica de l'escola Els Estanys a la final de la First Lego

Dos equips de l´escola Els Estanys, de Platja d´Aro, van arribar a la final espanyola de la First Lego League Hydro Dynamics, que es va celebrar el 10 i l´11 de març a Logroño. Els equips classificats eren l´Arobot Nano i l´Arobot Infinity que, com altres companys del centre, han treballat la robòtica com a activitat extraescolar. L´escola Els Estanys desenvolupa, des del curs 2013-2014, un projecte de robòtica d´educació Infantil a 6è de Primària i, davant l´interès de l´alumnat per seguir quan acaben l´últim curs, l´AMPA els ofereix una activitat extraescolar oberta al municipi. D´aquí van sorgir els 2 equips classificats per la final espanyola de la First Lego, una lliga en la que també va participar un altre grup que treballa la robòtica en horari escolar (Equip Estanys).