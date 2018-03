ERC vol recordar els olotins deportats als camps nazis

El grup municipal d´ERC a Olot presentarà una moció al pròxim ple per recordar els almenys 8 olotins que van ser deportats als camps nazis. Quatre dels olotins documentats per l´historiador Jordi Pujiula (1947-2011) van morir en els camps d´extermini.

La iniciativa de fer l´homenatge ha estat presentada pel regidor, Josep Quintana. Ha explicat que demanaran l´acord del ple perquè els tècnics de l´Arxiu de la Garrotxa facin un informe sobre les víctimes olotines del nazisme.

També demanaran l´aprovació de mesures per fer possible la instal·lació d´un memorial en els llocs més convenients que marqui l´informe de l´Arxiu de la Garrotxa. Compten en contactar amb el Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya per tal de fer possible la instal·lacó de les llambordes denominades stolpesteine (pedres de topada per fer possible la instal·lació).

Les llambordes stopelsteine són petits monuments creats per l´artista alemany Gunter Demnig en memòria de les víctimes del nazisme. Són llambordes quadrades de 10 cm x 10 cm, fetes de formigó i cobertes d´una fulla de llautó, on es graven les dades de cada persona i es col·loquen a paviment de davant dels edificis o en llocs on les víctimes van viure i treballar abans de ser deportades i empresonades.

Cada llamborda és única i es realitza a mà, com a gest de respecte i humanitat. La idea busca contrastar amb l´extermini industrialitzat dels nazis.

Des de l´inici del projecte stopelsteine s´han col·locat més de 50.000 llambordes a Alemanya, Àustria, Hongria, Països Baixos, Txèquia, Polònia, Ucraïna, Itàlia i Noruega.