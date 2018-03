Estudiants de Lloret de Mar i Olot reforcen el valor dels drets humans a Ginebra

El drama de les persones refugiades, que conflictes bèl·lics i polítics obliguen a marxar dels seus països, fa temps que s'ha introduït de diferents maneres als centres educatius. Una d'aquestes vies consisteix en descobrir la feina que les Nacions Unides i organitzacions de la societat civil realitzen a favor dels drets humans; propòsit amb què 400 alumnes de 3r i 4t d'ESO i 1r de Batxillerat de Lloret de Mar, Olot, Barcelona, Lleida i Manresa han viatjat a Ginegra dins el projecte «Enfortim Drets» de FundiPau (Fundació per la Pau).

Els promotors del programa ofereixen orientació i acompanyament als centres que hi participen perquè, durant aquest curs, facin un procés de recerca i de reflexió sobre les causes que hi ha darrere el refugi. Però això no és tot, ja que també incentiven el debat al voltant de possibles solucions que ajudin a evitar que cap persona hagi de fugir de casa seva.

«Enfortim Drets» s'articula al voltant d'un web on les parts implicades comparteixen continguts, activitats i reflexions. Els participants gironins són alumnes i professors de l'Escola Pia i l'institut Montsacopa, d'Olot, i l'Institut Escola de Lloret de Mar, una delegació dels quals va viatjar a Ginebra el 26 de febrer –amb la resta de socis del projecte– per conèixer l'Agència de l'ONU pels Refugiats, l'Oficina de les Nacions Unides, el Museu de la Creu Roja i la Lliga Internacional de Dones per la Pau i la Llibertat. Una experiència, compartida amb els companys de classe que els esperaven a Olot i Lloret, que els joves han considerat enriquidora i que els representants lloretencs van aprofitar per entregar una sèrie de cartes de noies i nois de l'Institut Escola, adreçades al president de l'ONU, sobre el tema que van treballar el Dia Escolar de la No Violència i la Pau: el comerç d'armes. Una integrant del Patronat de FundiPau i de la Plataforma per la Pau Lloret, Carme Bernat, va acompanyar el grup i va destacar «l'oportunitat que han tingut de conèixer de primera mà els organismes oficials dels Drest Humans a Ginebra»; alhora que va apuntar que la feina continua aquí, als centres educatius.

A l'abril, tots els centres participants en el programa «Enfortim Drets» intercanviaran experiències i conclusions a Barcelona.