Els camions d'alt tonatge ja poden circular per l'Eix

L'Eix Transversal entre Cervera i Santa Coloma de Farners ja està obert al trànsit de camions de gran tonatge.



Estava previst que la restricció s'allargués fins a les sis de la matinada però finalment, el Servei Català de Trànsit ha decidit allargar la mesura fins a les vuit del matí. Per tant, aquesta via que uneix Lleida amb Girona ha tingut restringida la circulació d'aquest trànsit pesat durant set hores.





A Girona encara hi haAquesta situació de restriccions de pas de camions de més de 7,5 tones també s'ha establert a,, en ambdues vies també s'ha normalitzat la situació aquest matí.A la resta de Catalunya, a dos quarts de deu del matí encara hi haen un parell de vies, segons Trànsit:I és que la nevada s'ha traslladat cap al centre i sud de Catalunya.i només hi ha hagut enfarinades en punts com Sant Hilari Sacalm, l'Albera entre altres.