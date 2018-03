Paco Pérez obre restaurant a Manchester de la mà de Pep Guardiola

Un homenatge a la gastronomia catalana. Aquest és el concepte de Tast, el nou restaurant que lidera el xef Paco Pérez i que obrirà al juny al centre de Manchester.

Tast comptarà amb un espai per a 120 comensals en tres plantes, amb un menjador informal i zona de bar a la planta baixa, un menjador al primer pis i un segon pis amb reservats que ofereixen un menú de degustació. A més de servir entrants i plats principals tradicionals de Catalunya, el menú Tast oferirà "sabors": porcions petites i mossos per assaborir i compartir.

L'objectiu de Tast és generar un ambient càlid, amigable i assequible per a qualsevol que vulgui experimentar el millor del menjar i beguda catalana. Per a Paco Pérez, és "il·lusionant poder portar una mica de la teva cultura i les teves arrels a un lloc com el Regne Unit, amb un projecte tan sòlid com el que ens van oferir". Des de fa mesos Paco Pérez està viatjant regularment a Manchester per ultimar els preparatius de l'oferta culinària, que es complementarà amb la presència de productes catalans.

El xef català l'acompanyen en aquest projecte tres personalitats relacionades amb Catalunya i Manchester, com són Pep Guardiola, Txiki Begiristain i Ferran Soriano, que estan entre els inversors del restaurant i que s'han associat amb el grup Fazenda, amb àmplia experiència en el sector de la restauració al Regne Unit.

El director de Fazenda, Tomás Maunier, s'ha mostrat "molt emocionat per poder treballar amb aquests increïbles talents creatius que representen la identitat i cultura pròpia de Catalunya".



Cinc estrelles Michelin

Tast és el projecte més recent de Paco Pérez, el xef que suma ja cinc estrelles Michelin. Casa seva i l´epicentre del seu univers creatiu és Miramar (que té dues estrelles), a Llançà, l´hostal familiar que juntament amb la seva dona Montse Serra s´ha convertit en una icona de la cuina de vanguardia. A l´hotel Arts de Barcelona, l´Enoteca és el petit Miramar, amb dues estrelles Michelin. Una filosofia que també ha exportat a Berlín, amb el restaurant Cinco, que compte amb una estrella. A aquesta oferta se li ha de sumar tres projectes casual, com ara Leggs, La Royale i Bao Bar.

El xef Paco Pérez estrena nova temporada al seu restaurant, Miramar (Llançà, Girona), que compta amb dues estrelles Michelin. Per a aquest 2018, la proposta del xef incorpora un maridatge opcional amb 10 vins del món seleccionats pel sommelier Toni Gata que són "sorprenents i difícils de trobar" per "oferir un joc al comensal".

El menú degustació 2018, que es compon de 26 mossos i que anirà mutant a mesura que la temporada vagi avançant, busca "la sorpresa i la màgia al plat, respectant sempre el producte". Paco Pérez aposta sempre per reflectir en les seves creacions la seva personalitat, experiència i entorn, amb les tècniques més avançades que sempre realcin els sabors i textures dels millors productes. A més, aquest any Miramar ofereix dos menús degustació reduïts (per migdia i nit) a més de la seva carta, amb els plats més tradicionals o que al llarg de la seva trajectòria s'han convertit en clàssics de la seva cuina.

L'aturada hivernal ha servit també per incorporar a la cuina de Miramar un nou espai per a rebosteria. Una obra que busca seguir oferint al comensal el millor en cada plat, innovació i experiència. També reobren les cinc habitacions de la planta superior, les suites estrenades fa dos anys per completar l'experiència.

Tot en un any trepidant per al xef català, que reobre també el restaurant Terra i el Sea Club a l'hotel Alàbriga de S'Agaró després del descans hivernal i que arrenca nous projectes, com el del nou restaurant a Manchester.