Sant Feliu de Pallerols posa en servei el geriàtric

L´Ajuntament de Sant Feliu preveu posar en servei en els pròxims dies un geriàtric amb 21 places. Les obres estan acabades i falten tràmits administratius. La previsió és ampliar el nombre de places en una segona fase.

Les places de geriàtric formen part del projecte del Centre de Gent Gran de la localitat que compta amb atenció d´apats i dutxes a domicili, transport de persones amb poca mobilitat i centre de dia.

L´alcalde de Sant Feliu de Pallerols, Joan Casas, ha explicat que els primers tràmits per al projecte del geriàtric varen començar el 1994. Llavors el geriàtric formava part d´un pla per posar en disposició del poble un casal d´avis, un centre de dia i un centre de serveis per a la gent gran amb places de geriàtric fixes.Quan estaven a un pas de començar les obres, es van trobar amb la crisi econòmica i amb la manca de places amb suport públic.

Joan Casas ha assenyalat l´adjudicació, el 17 de novembre de 2016, de l´obra del centre de serveis de la gent gran amb geriàtric inclòs a l´empresa GAAVOC. Es tracta de l´empresa que entre d´altres gestiona la residència Montsacopa a Olot i el centre de dia de Tortellà.

Fa pocs dies va tenir lloc l´acte de presentació del Centre de Serveis per a la Gent Gran La Salut. L´esdeveniment va reunir unes 500 persones a la plaça de les Hermanes.

Va presidir l´acte l´alcalde, Joan Casas. El van acompanyar el president del Consell Comarcal, Joan Espona i d´altres alcaldes i alcaldesses de la comarca. L´acte va ser amenitzat per 6 corals i va culminar en un dinar popular que va aplegar 400 persones.