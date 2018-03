Setmana Santa 2018: La processó dels Dolors de Besalú

Besalú ho té tot a punt per la diada de la Mare de Déu dels Dolors, que se celebra a el divendres abans del diumenge de Rams. La celebració d'aquesta Festa és un esclat de devoció mariana dels congregants i devots de la Mare de Déu.

Enguany, la Prior de la Festivitat 2018 serà Rosa Colom i Vilalta.

La processó d'aquest divendres, l'acte més destacat de la festivitat, comptarà aquest any amb la participació de la Companyia de Manaies de Sant Daniel, la formació històrica dels armats de Girona.

A més, els organitzadors també han confirmat que el Pare Abat de Montserrat, Josep Maria Soler i Canals, participarà enguany a la processó.

La processó arrencarà a les 9 del vespre des del monestir de Sant Pere, i seguirà l'itinerari acostumat pels carrers i places de la Vila. A la Plaça de la Llibertat, el Cor d´Apòstols cantarà com cada any, la Salve, essent aquest el punt culminant de la processó. Enguany, comptarà l´acompanyament de l´orquestra Costa Brava i seguit de l´Acatu pel Cos d'Estaferms .



Aquest és el programa complet de la Festivitat i Processó dels Dolors del dia 23 de març

11:30 - Missa Solemne amb acompanyament d´orquestra i cant dels Goigs. redicador: Mons. Francesc Pardo i Artigas, bisbe de Girona. Seguidament el prior de l´any passat, Isidre Vergés i Pou, farà lliurament del penó a la prior d´enguany, Rosa Colom i Vilalta.

17:00 - A l´església de Sant Vicenç, conclusió del Quinari amb Corona dels Dolors, sermó i cant de la Salve pel Cor d´Apòstols acompanyats per l´orquestra Costa Brava. Tot seguit, entrada de Novicis i Professió de Congregants.

19:00 - Missa celebrada per Mn. Miquel Oliveras i Coll, amb l´acompanyament del Cor Parroquial.

19:30 - El Cos d´Estaferms i el Maniple de Manaies desfilaran pels diferents carrers de la Vila.

20:30 - Aniran a cercar la Prior i a les autoritats de la Comtal Vila, respectivament. Tot seguit, a la Plaça de la Llibertat, es lliuraran els premis del Novè Concurs de

Dibuix de la Processó de la Mare de Déu dels Dolors. I també es lliurarà un guardó

a: Albert Pla i Planas del Maniple de Manaies, i també a: Eloi Masoliver i Soler del Cos d´Estaferms, pels seus 15 anys de participació a la processó.

21:00 - Sortida de la processó des del monestir de Sant Pere, que seguirà l´itinerari acostumat pels carrers i places de la Vila. A la Plaça de la Llibertat, el Cor d´Apòstols cantarà com cada any, la Salve. Seguidament, la processó continuarà per fer l´entrada a l´antic monestir de Sant Pere. Durant el comiat, s´entregarà un present Eduard Juncà i Parella¨, del Grup d´Arrengladors, pels seus 15 anys de participació a la processó. En acabar la processó, s'acompanya la prior a casa seva per tal d´escoltar el seu discurs d´agrament i de comiat.