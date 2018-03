Les estacions d'esquí de la Molina, Vallter i Núria allarguen temporada

Gràcies a les nevades dels últims dies del mes de març, les bones condicions meteorològiques i el bon estat de la neu, les estacions del Grup FGC allargaran la temporada d'esquí fins al segon cap de setmana d'abril.

En aquest sentit, es podrà esquiar a La Molina iVallter 2000 , ininterrompudament fins al 8 d'abril. A la Molina i Vallter 2000 amb tarifes especials. La Vall de Núria obrirà el cap de setmana i romandrà tancada entre setmana a partir del 2 d'abril i l'últim dia d'obertura serà el 8 d'abril.

Pel que fa a l'Hotel de l'estació estarà en funcionament tots els caps de setmana d'abril i es podrà visitar el Parc Lúdic permanentment (festius i feiners), incorporant activitats d'estiu quan ja no es disposi de neu.

Les estacions del Grup FGC preparen un final de temporada carregat de propostes lúdiques per aprofitar al màxim els últims dies de neu.

En el cas de La Molina, els visitants podran participar en esdeveniments esportius, com la Mountain T-Roc Adventure (24 i 25 de març), nova cursa d'esquí de muntanya per parelles, o el XXII Trofeu Memorial Pepeta Planas (24 de març), una competició de la categoria de veterans. A més, acollirà la ja tradicional Gimcana 'Ous per Pasqua' (29 de març). A l'abril serà el torn de la quarta edició de La Molina Chicken Run (1 d'abril) i la VI Trisnow La Molina (8 d'abril).

Vall de Núria posarà punt final a l'hivern amb les sortides amb retrac (24 i 31 de març) i les raquetes de neu (del 26 al 31 de març i el 2, 3, 4, 7 i 8 d'abril), les excursions sota la lluna plena (31 de març) i l'Esquella de la lluna (30 de març), la clàssica cursa popular d'esquí de muntanya fins al cim del Puigmal. Com a proposta alternativa a la neu, l'estació serà l'escenari d'un espectacle de monòlegs a càrrec de Xavier Castells (24 de març).

Vallter 2000, per la seva banda, organitzarà la Festa del client el proper 25 de març, amb un matí ple d'activitats, jocs, música i sorpreses per a tots els assistents. Pel que fa a Espot i Port Ainé celebraran l'End of the season els dies 7 i 8 d'abril, respectivament.