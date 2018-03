L'hivern s'acomiada amb enfarinades i fort vent

La finalització de l'hivern del 2018 es recordarà com a contundent. Si bé feia uns dies que les temperatures havien pujat i fins i tot algun agosarat anava ja amb roba de primavera, ahir, en canvi, aquesta estació de l'any es va acomiadar amb nevades en forma d'enfarinades en molts punts de les comarques de Girona.

Des de l'Albera passant per Viladrau, Puigcerdà o Sant Hilari Sacalm, es van poder veure imatges de postal. En els municipis afectats hi havia els teulats i camps ben blancs. A mesura que van passar les hores, però, la neu es va anar fonent i, a més, a això cal sumar que el dia va ser ventós i amb unes temperatures que van quedar força curtes malgrat que al migdia va sortir el sol.

De gruixos de neu no n'hi va haver de massa destacables però, tot i això, a Viladrau s'hi van acumular fins a 5 centímetres i a Gombrèn, 10. Mentre que, a Espinelves, la nevada va acabar deixant un gruix de 4 centímetres i a Das, de 3, segons dades del Meteocat. A l'Alt Empordà, la neu va sorprendre amb una enfarinada a cotes baixes a les muntanyes de l'Albera i les Salines-Bassegoda visible des de la plana. A la imatge del Canigó nevat que des de fa setmanes s'imposa, s'hi va sumar ahir la de la resta de muntanyes. Algunes poblacions com la Vajol, a més, van tenir gruixos més importants. El fort vent, però, és el que es va acabar imposant donant una intensa sensació de fred.

Sortosament aquestes nevades que van produir-se de nit i matinada no van generar problemes de mobilitat, fruit de la prohibició de pas de tràilers per algunes carreteres durant la matinada. Aquesta mesura, presa pel Servei Català de Trànsit, estava previst que s'allargués fins a les sis de la matinada però, finalment, va durar fins a les vuit del matí. L'eix transversal va restar restringit al trànsit pesant durant set hores. Aquesta situació també es va establir a la C-37, entre Manlleu i Olot, i la C-17, entre la Garriga i Ripoll. Fruit d'aquest temporal de neu dues vies locals van resultar tallades per la presència de neu: la GIV-4016 entre Toses i Planoles i la GIV-5201, a Viladrau.

A Barcelona, l'Observatori Fabra va registrar el segon gruix més important en més de 100 anys. La nevada va deixar 12 centímetres. Des del 22 de març de 1917 no s'hi havia produït una situació així ni tan tard –segona quinzena de març.



Fred i vent

Aquest primer dia de primavera també va anar acompanyat de tramuntana i de baixes temperatures, fet que va donar més sensació de fred. Els registres mínims es van moure entre els 3 i 5 graus a l'interior i en punts de la costa. Per exemple, a Girona ciutat es van assolir els 4,6 graus o a Sant Pere Pescador, 4,4.

Al Ripollès i la Cerdanya els termòmetres es van quedar curts i les mínimes van ser negatives. A Puigcerdà, el mercuri va pujar fins als -3,4 graus; a Molló el termòmetre es va aturar als -4,3 graus; i a Núria, als -9,5. La situació de vent va ser el principal protagonista des de primera hora amb fortes ratxes que van obligar a recuperar gorres i bufandes. A la badia de Roses s'hi va refugiar del temporal l' Hermione, una rèplica d'un vaixell de guerra francès convertit en museu flotant. (Vegeu pàgina 2).

Les ratxes de vent van ser destacables a l'Empordà. A Portbou es va donar una ratxa màxima de 143 quilòmetres per hora; al pantà de Darnius es va arribar a 86; a Navata, 81; i a Roses, 76. Al Baix Empordà, a Castell d'Aro el vent va bufar de valent, amb un cop màxim de 69,48 quilòmetres per hora. A la plana, la tramuntana va deixar una ràfega de 70,5 quilòmetres per hora a Banyoles i, a Girona, el vent va bufar fins als 43,9 quilòmetres. La tramuntana també es farà sentir de valent durant les pròximes hores.

Aquesta situació generarà avui fortes ràfegues i, segons Protecció Civil, onades que poden arribar a superarar els quatre metres d'alçada. Ahir ja hi havia moviment marítim que aixecava onades que, segons la boia de Ports de l'Estat, a Begur va arribar a superar els 3,6 metres d'altura. Pel fort vent i l'onatge, Protecció Civil té actius per avui dos plans d'emergència.