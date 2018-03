El pol·len arribarà més tard, però amb més intensitat

El pol·len arribarà més tard però en més quantitat del que és habitual, segons els especialistes de l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals de la Universitat Autònoma de Barcelona (ICTA-UAB) i la Xarxa Aerobiològica de Catalunya (XAC). El pronòstic és que les pol·linitzacions d'aquesta primavera i estiu s'endarreriran respecte al que és habitual, però que els nivells de pol·len se situïn per sobre de la mitjana. «No estem parlant de màxims històrics, però sí de nivells més alts que la mitjana», apunta la responsable de la Xarxa Aerobiològica de Catalunya, Jordina Belmonte.

En aquest sentit, Belmonte indica que la fred, la neu i la pluja que ha anat caient durant el febrer ha suposat un retard en els processos de pol·linització hivernals -el xiprer, el freixe o l'avellaner- i farà el mateix amb les primaverals, si bé ho faran amb força quan tornin a pujar les temperatures, sobretot en el cas de la parietària, les gramínies, els blets o l'olivera, apunta la investigadora de la UAB.

«Venim d'un febrer humit amb precipitacions i reserves d'aigua acumulada en forma de neu, i la primavera es preveu càlida però amb pluges, així que tot apunta que les pol·linitzacions seran importants», indica Belmonte, que assenyala que els al·lèrgics «s'han de preocupar, però sense alarmar-se».

«Els afectats han de prendre precaucions i informar-se dels nivells de pol·len a l'aire, com fan sempre, però a qui poden causar més problemes aquests nivells alts és a la gent que habitualment no té reacció al·lèrgica», apunta la científica de l'ICTA-UAB, que recomana consultar les previsions aerobiològiques que es publiquen setmanalment al web de la XAC, amb els nivells de pol·len i espores al·lergògens actuals i la predicció en diferents punts de Catalunya.

Quan les pol·linitzacions coincideixin amb precipitacions, poden quedar afectades, perquè les gotes d'aigua arrosseguen el pol·len i les flors cap a terra, i normalment quan això passa, les pol·linitzacions queden escurçades i hi ha menys pol·len a l'aire, afirmen des de la Xarxa Aerobiològica, si bé puntualitzen que la mateixa pluja que neteja l'aire -i la neu quan es desgeli- serveixen de reg per a les plantes que pol·linitzaran més endavant.

Amb tot, assenyalen que les previsions podrien canviar si la primavera és plujosa durant les hores de llum, i també si les temperatures passen a ser superiors a les esperades ràpidament, perquè podrien fer que les floracions i pol·linitzacions duressin menys temps de l'habitual.



Afectat pel canvi climàtic

Segons les dades de la Xarxa Aerobiològica i la Societat Catalana d'Al·lèrgia i Immunologia Clínica, el tipus de pol·len al·lergògen més abundant a l'atmosfera de Catalunya són les cupressàcies, que suposen el 23%; el plàtan d'ombra (10%); la parietària (6%); l'olivera (5%), les gramínies (4%) i els blets (3%), tot i que pot haver-hi variacions segons la zona geogràfica de Catalunya.

En aquest sentit, indica Belmonte, a Girona hi ha força pol·len de parietària, i també més presència del de morera que en altres punts de Catalunya -si bé, indica, aquest no és especialment agressiu- i de freixe, ja que hi troben els registres més importants del país, després dels que es veuen al Pirineu.

El canvi climàtic, indiquen els especialistes, està canviant el comportament de les plantes i influint en els seus períodes de pol·linització.

A Catalunya, en els darrers 24 anys, s'observa un increment en les concentracions atmosfèriques de pol·len d'arbres (xiprer, plàtan d'ombra –excepte a Barcelona- i olivera), al contrari que de pol·len d'herbes, que tendeix a disminuir lleugerament en el cas de gramínies i blets o de manera més pronunciada si parlem de parietària, diu la XAC.

Per això, remarquen, cal tenir en compte l'elecció de l'arbrat ornamental als nuclis urbans, evitant espècies amb pol·linització abundant i al·lergògena, així com controlar l'arribada d'espècies invasores.