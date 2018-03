La prova del cotó sobre els drets de les persones amb Down

«No en tinc ni idea». «No ho sé». «No estic gaire informat». Aquestes variants de la mateixa resposta es repeteixen davant les preguntes sobre drets de les persones amb síndrome de Down que cinc reporters amb aquest trastorn genètic plantegen a vianants de diferents municipis catalans. A Girona, les formula l'Oriol Cano, que treballa com a auxiliar de consergeria a la Cambra de Comerç des de fa 11 anys.

L'objectiu d'aquest experiment amb el que la Coordinadora Síndrome de Down a Catalunya avui commemora el seu Dia Mundial és demostrar que, tot i els avenços dels últims anys, el col·lectiu continua essent un gran desconegut per al conjunt de la societat.

Per demostrar-ho, han sortit al carrer amb càmeres i micròfons sostinguts per periodistes ocasionals que saben del que parlen. «Legalment, les persones amb síndrome de Down podem votar?», pregunta el gironí Oriol Cano, que té 41 anys i viu a Sils. «La veritat és que estem molt desinformats sobre el tema», li respon la primera noia a qui pregunta. El segon consultat li assegura que «no, no, no us deixen votar», mentre que un tercer reconeix la seva incertesa sobre el tema. Una situació que exemplifiquen les dues últimes noies amb qui parla, on la seguretat d'una d'elles, convençuda que poden votar –«o, sinó, hauria de ser que sí», apunta– contrasta amb la inseguretat de l'altra, que acaba preguntant a l'entrevistador: «És que sí, no?».

I, efectivament, la resposta a la pregunta de si poden votar és que sí, com també ho és en la resta de qüestions: els ciutadans amb síndrome de Down poden casar-se, obrir un compte d'estalvis o demanar una hipoteca, viatjar a l'estranger i comprar alcohol i tabac, tal com remarca la directora de la Fundació Astrid 21, Sandra Fernández: «Una persona que no tingui cap mena d'incapacitació, sigui Down o no, té dret a fer-ho».

Aquesta organització és una de les promotores del vídeo «I tu, què saps de mi?», al costat d'Aura Fundació de Barcelona, Down Lleida, Andi-Down Sabadell i Down Tarragona. La responsable d'Astrid 21 opina que el treball de camp «posa en evidència que moltes coses que es donen per suposades, quan es pregunta a la gent del carrer, tots dubten del que diu la legislació».

L'any vinent, Astrid 21 complirà 30 anys de feina en suport de gironins amb síndrome de Down i, des de fa menys temps, altres tipus de discapacitat intel·lectual. La fundació acompanya aquestes persones en els diferents processos de la seva vida, oferint-les formació ocupacional, capacitant-les perquè s'insereixin al mercat laboral ordinari i fent-ne un seguiment al llarg de tota la seva trajectòria.