Red Eléctrica engegarà a finals d'any la subestació de La Farga a Sant Julià de Ramis

Red Eléctrica posarà en servei a finals d'any la nova subestació de la MAT a Sant Julià de Ramis (Gironès), una de les peces que falten per completar el projecte dels 400 kV a la demarcació. La infraestructura, que s'ha batejat amb el nom de La Farga, ja està prenent forma. Entre d'altres, els operaris n'han instal·lat els transformadors i ara treballen per aixecar la resta d'aquest parc elèctric, que suposa una inversió de 22,4 milions d'euros (MEUR). D'aquí en sortirà, precisament, la nova línia de 220 kV que enllaçarà amb Juià (Gironès), de la qual la companyia n'ha modificat el traçat davant l'oposició del territori. D'altra banda, aquest estiu també començaran els treballs per desmantellar les línies que s'han compactat amb la MAT. Unes obres que arrosseguen anys de retard. Segons concreta el delegat de Red Eléctrica a Catalunya, Lluís Pinós, es començarà per una línia de 110 kV que creua les Guilleries, i un tram d'una altra de 220 kV al Gironès.