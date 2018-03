El Banc dels Aliments de Girona ha obert la celebració del seu 30è aniversari fent d'amfitrió del comitè executiu de la Federació Espanyola de Bancs d'Aliments i la direcció de la Federació Catalana de Bancs d'Aliments, que ahir es van reunir per fer balanç i debatre els problemes que els afecten. L'entitat gironina va informar que el 2017 va donar 2.858.200 quilos de menjar a 95 organitzacions que atenen persones en situació de precarietat, derivades pels serveis socials. Se'n van beneficiar 35.620, 1.482 menys (4,2%) que el 2016 perquè, segons va afirmar el seu president, Frederic Gómez Pardo, «la demanda d'aliments a Girona ha tocat sostre».

Al desembre, els productes recollits pel Banc dels Aliments havien revertit en 35.620 gironins; una xifra que al llarg de l'any va anar oscil·lant entre les 35.000 i les 36.000 persones perquè n'hi ha que hi acudeixen sempre i d'altres, només en períodes determinats. El 2016, el volum de beneficiaris va arribar a 37.102 ciutadans, de manera que es confirma una reducció de prop de 1.500 persones entre 2016 i 2017. Pel que fa al volum de menjar recollit, les xifres dels dos últims exercicis són similars, amb 2.858 tones l'any passat per 2.879 el 2016.

El president del Banc dels Aliments de les comarques de Girona, Frederic Gómez Pardo, va detallar que la majoria de beneficiaris són persones de nacionalitat espanyola, i va atribuir la baixada de receptors tant a una disminució de l'atur com a què «moltes persones immigrades sembla que han tornat als seus països».

La tendència a la baixa es produeix en tots els bancs dels aliments catalans, excepte a Tarragona. Un fenomen que, tal com va apuntar el president de la Federació Espanyola de Bancs dels Aliments, Nicolás Palacios, també té a veure amb què cada vegada «es demanen productes de més qualitat i valor nutritiu».

Pel que fa a l'origen de les gairebé 3 tones gestionades el 2017 a Girona, la majoria (837.443 quilos) provenen del programa europeu d'ajudes, de la retirada de fruites i verdures i de sucs de fruites (625.819) i de col·lectes (603.626). En aquest últim bloc destaquen les prop de 500 tones del Gran Recapte de principis de desembre, en el qual van col·laborar 4.500 voluntaris, i que els propers dies creixeran quan s'hi afegeixin les aportacions dels comerços que el van acollir –equivalents a un percentatge de tot el que s'hi va recollir. Per Gómez Pardo, aquesta mobilització és «una mostra de solidaritat gironina». Tornant a la procedència del menjar, les donacions de les indústries agroalimentàries (444.971 quilos), els productes a punt de caducar que es retiren dels supermercats (233.461) i les aportacions d'altres bancs dels aliments (88.920) completen els 2,8 milions de quilos que es van aplegar l'any passat.



Espai rehabilitat

La inauguració del segon magatzem del Banc dels Aliments de Girona, annex al primer, centrarà el 30è aniversari de l'entitat –que el celebrarà a principis de maig i que, a més d'un acte institucional, inclourà una jornada de portes obertes. Gràcies a una cessió per 15 anys, el Banc dels Aliments ha pogut doblar el seu espai de treball i disposar d'una superfície d'aproximadament 1.800 metres quadrats. Ara bé, per poder utilitzar el nou magatzem s'ha hagut de refer el sostre per reparar els degoters, construir un fals sostre i posar un terra nou, muntar una càmera frigorífica i una altra de congelació, pintar i adaptar-se a les mesures de seguretat exigides pels Bombers de la Generalitat.

A l'Estat, hi ha 56 bancs dels aliments, ja que províncies com Múrcia, Lleó i les Balears en tenen dos. El Banc dels Aliments de les comarques de Girona és el segon més veterà, després del de Barcelona. El president de la Federació Catalana de Bancs d'Aliments, Joan Vila, va destacar que, en el seu conjunt, recullen més menjar que les mateixes organitzacions a Portugal, França, Itàlia o Polònia on també s'organitzen grans recaptes.