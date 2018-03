Els hotelers preveuen una ocupació de fins al 85% a muntanya per Setmana Santa

La Federació d'Hostaleria de Girona preveu una ocupació per Setmana Santa de fins al 85% a les zones de muntanya i del 75% a la costa.

Per zones turístiques de les comarques de Girona, l'ocupació més alta s'espera a la Garrotxa (entre un 80 i un 85%), seguida del Ripollès i la Cerdanya (entre el 70 i el 75%). A la Selva Interior s'espera arribar a omplir entre el 60 i el 65% de l'oferta. Al litoral, s'espera que la Costa Brava centre i la Costa Brava sud tinguin una ocupació al voltant del 70 i el 75%, sempre tenint en compte que per Setmana Santa no obriran tots els establiments hotelers. A l'Alt Empordà, en canvi, s'espera una menor afluència turística. La previsió apunta a una ocupació entre el 60 i el 65% dels establiments hotelers oberts, majoritàriament als pobles d'interior i a la ciutat de Figueres.

A la ciutat de Girona i rodalies s'espera una ocupació al voltant del 65 i el 70%. Menys dies d'estada.

El sector creu que el fred i les nevades de les darreres setmanes animaran els turistes a triar els destins vinculats a l'esquí per passar les seves vacances. També hi influirà el fet que només el 70% de la flota hotelera del litoral gironí obrirà portes.

Segons la Federació d'Hostaleria de les Comarques Gironines, molts empresaris han optat per esperar a finals d'abril per iniciar la temporada tenint en compte que enguany la Setmana Santa s'ha avançat. De fet, alguns han avançat que només obriran durant els dies festius i tornaran a tancar per començar a finals d'abril o principis de maig.

Pel que fa a la durada de l'estada, el sector augura una mitjana d'estades d'entre dos i tres dies a tota la província. Això significa que les zones costaneres tindran una mitjana inferior a la registrada l'any passat, que va ser de quatre i cinc dies.

El major nombre d'entrades es produiran el divendres 30 i el dissabte 31 de març. La majoria de visitants es desplaçaran des de la província de Barcelona i rodalies però també de les comarques gironines. Majoritàriament, seran parelles de mitjana edat i famílies amb nens. També s'esperen diversos equips de futbol que participaran al torneig MIC que se celebrarà a la demarcació.

En menor percentatge, els turistes francesos, belgues i alemanys també visitaran les comarques gironines aquesta Setmana Santa.

El 40% dels visitants que arribaran a la demarcació han reservat el seu allotjament a través de touroperadors i plataformes online, com Booking. Un 60% ho ha fet directament amb l'establiment via telèfon, internet o fax. La majoria d'establiments enquestats han mantingut els preus de les habitacions respecte a la temporada anterior i un 30% ha admès que els ha incrementat en un 4%.

En l'àmbit de la restauració, els locals preveuen una ocupació al voltant del 65%. Els dies de major afluència seran divendres a la nit, dissabte al migdia i nit i el diumenge al migdia.