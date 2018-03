Temporal de vent amb ràfegues de fins a 138 km/h a Portbou

Un fort temporal de vent va afectar ahir Girona, principalment l'Empordà ,amb ràfegues que van arribar als 138 quilòmetres per hora a Portbou però que van superar els cent en molts altres punts. El temporal també va afectar l'estat del mar, amb maregassa i onades que van superar els 2,5 metres, sobretot durant el matí. La sensació tèrmica en punts com el Port de la Selva va arribar als -8 graus. A aquest municipi la tramuntana va fer volar el pluviòmetre de l'estació meteorològica i a Portbou va arrencar planxes d'una façana. A Figueres també van caure peces de teulades. El vent va bufar amb intensitat durant la nit i a partir del matí de component nord i oest.

Segons el Servei Meteorològic, amb ratxes fortes o molt fortes al terç nord, a l'Empordà, a l'Ebre i cotes elevades del Pirineu i Prepirineu.

L'Alt Empordà va ser el punt on es van registrar les ràfegues més fortes. Els cops de vent van arribar als 127 quilòmetres per hora al Port de la Selva, als 102 a Darnius o els 97 a Palamós, o Girona 47 quilòmetres per hora.

Des de Protecció Civil es demanava precaució pel fort vent i hi havia avís de perill alt per l'estat del mar a l'Alt i el Baix Empordà, i moderat a la Selva.

Les temperatures es van mantenir fredes, amb màximes que entre els 10 i 15 graus. Les mínimes es van situar de mitjana entre els 3 o 4 graus però la sensació de fred a punts com el Port de la Selva va arribar als -8 graus.



Arbres i façanes caigudes

La tramunana va obligar a recuperar els abrics i va causar alguns petits danys. Durant la nit va fer saltar planxes de la façana d'un bloc a Portbou sense que causés danys personals.

Els Bombers durant al dia van fer diverses sortides per vent a la província de Girona. Es tractava sobretot de serveis per caiguda d'arbres, les peces de façanes o tendalls. Es van centrar sobretot a l'Alt Empordà però també va haver alguna sortida a la ciutat de Girona i Salt.

A Figueres ciutat van haver de treballar en el trancament d'unes peces d'una teulada al carer nou i també al carrer Muralla. I a Santa Coloma de Farners i a Sant Miquel de Campmajor per caiguda d'abres en carrers. Aquestes són algunes de les actuacions més destacades del dia.