Temps Setmana Santa a Girona

Després que l'hivern hagi descarregat el seu darrer cop final amb vent, fred i neu, el panorama de cara a la setmana que ve es presenta ben diferent. Així ho planteja l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET) que preveu unes temperatures més pròpies de la primavera i amb un ambient molt més càlid en comparació amb els dies anteriors.

Aquest cap de setmana encara hi haurà intervals de núvols i no es descarten precipitacions dèbils, tot i això les glaçades quedaran restringides al Pirineu i els termòmetres pujaran a partir de diumenge. Durant els primers dies de la setmana vinent s'espera el pas de nous fronts però aquests no seran ni de bon tros tan actius. La Setmana Santa, doncs, arriba estable i sense precipitacions importants.



Quinze anys d'estudi

La Setmana Santa és un dels primers períodes llargs de l'any dedicats massivament a l'oci i a les activitats a l'aire lliure. Hi conviuen encara les activitats pròpies dels esports d'hivern i les primeres manifestacions del turisme de platja. Per tant, la meteorologia juga un paper destacat a l'hora planificar les possibles destinacions i el tipus d'activitats.

El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), ha elaborat un estudi agrupant la informació de les dades registrades a la Xarxa d'Estacions Meteorològiques Automàtiques, majoritàriament dins del període del 2003 al 2017. El recull de la climatologia habitual s'emmarca dins del període del 26 de març al 2 d'abril, que és quan queda emmarcada la Setmana Santa enguany. Les variables analitzades han estat la temperatura, la precipitació, la velocitat del vent i la insolació.



Entre els 10 i els 12 graus

La temperatura mitjana a la província durant la Setmana Santa ha rondat en la majoria de comarques entre els 10 i els 12 graus. A la costa ha arribat fins als 14 i a les parts més pròximes al Pirineu, com per exemple el Ripollès o la Cerdanya s'ha quedat entre 0-2 ºC. En relació amb la temperatura màxima mitjana, aquesta se situa al voltant dels 16-18 ºC a bona part de les zones baixes, inclosos litoral i prelitoral central i meridional.

Finalment, pel que fa a la mitjana de mínimes, aquesta presenta un patró espacial força semblant. El litoral registra els valors més suaus, amb una mitjana que volta els 8-9 ºC, mentre que bona part de la plana prelitoral i l'Empordà se situa al voltant dels 6 o 7 ºC. La temperatura mínima va disminuint progressivament a mesura que es guanya altura.

Analitzant les precipitacions, aquestes també presenten una elevada variabilitat temporal i espacial entre el 26 de març i el 2 d'abril. La Setmana Santa acostuma a ser un període no gaire plujós, una situació que s'ha vist especialment subratllada en els anys més recents. En el cas de les comarques de Girona, set dels quinze anys analitzats oscil·len entre els 10 i els 20 litres per metre quadrat. Hi ha anys on pràcticament no ha plogut, com el 2006, 2012 o 2015. Per contra, els anys més plujosos han estat el 2003, el 2004, el 2007, el 2009 i el 2013. Durant els darrers, es pot apreciar una evident tendència negativa durant aquest període a la zona.

Els dies de precipitació (aquells amb una xifra superior als 2 l/m2) se situen entre 2 i 3 dies dins del període d'estudi a la gran majoria de la demarcació. En el cas del Pla de l'Estany aquests se situen en 4, tal com al Ripollès, en algun punt de la Garrotxa i a la Cerdanya. L'últim any en que va ploure tots els dies de la setmana va ser al 2013.

La velocitat mitjana diària del vent se situa al voltant dels 8 a 10 km/h, però amb una gran variabilitat en funció de l'indret. Així, els sectors tradicionalment més ventosos del país - com l'Alt Empordà- la mitjana supera els 13 km/h. Pel que fa a la insolació, a Girona es va registrar una mitjana de prop de 6 hores, el valor més baix de la resta d'observatoris.