Més de la meitat de la població no es fa la prova per detectar el càncer de còlon

El test per participar al programa de detecció precoç, en una imatge d´arxiu. xavier valeri

Entorn del 35% dels gironins en edat de risc de patir càncer de còlon han participat en el cribratge impulsat pel Departament de Salut, una eina clau per a detectar precoçment la malaltia i millorar-ne el pronòstic. Segons les dades del Programa de Detecció Precoç del Càncer de Còlon i Recte facilitades per l'AECC-Catalunya Contra el Càncer de Girona, la participació de la població gironina d'entre 50 i 69 anys que participa al programa, que està executant la segona i la tercera ronda d'enviaments, divergeix considerament segons la comarca, però no arriba a la meitat de la població diana.

El Ripollès amb el 45,38% ha estat una de les comarques que ha registrat major participació en el programa de cribatge, seguida del Pla de l'Estany, on la participació arriba al 37,44%. La primera comarca on va començar el desplegament del pla de cribratge, el Baix Empordà, té una participació del 35,02%, mentre que a l'Alt Empordà és del 32,67%.

A l'Alt Maresme és del 32,32%; al Gironès i Selva Marítima és 32,27% i a la Garrotxa 31,08%, segons les dades de l'AECC, que aquests dies engega una campanya per conscienciar la població de la importància de participar en el programa de detecció precoç, que permet detectar la malaltia a temps amb una prova de sang oculta en femta.

Coincidint amb el Dia Mundial Contra el Càncer de Còlon, que és el 31 de març, entre finals de mes i el 7 d'abril l'entitat organitza campanyes informatives als mercats de Girona, Olot, Lloret de Mar, Palamós, Portbou, Salt, Sant Feliu de Guíxols, Maçanet de la Selva i Blanes.

El 6 d'abril a les 6 de la tarda també hi ha prevista una conferència sobre el càrrec colorectal a Maçanet de la Selva a càrrec dels doctors Isabel Bernal i Àngel Cedeño, i el dia 7, les accions es traslladen a la ciutat de Girona.

Al matí, d'11 a 1 hi haurà una acció de carrer al Mercal del Lleó amb la imatge de la campanya i a partir de les 6 de la tarda, una activitat lúdica a la Rambla de la Llibertat, amb una exhibició i classe de lindy hop oberta a tothom, amb la col·laboració de Jazz de Girona.