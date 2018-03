Evacuen els treballadors d'una empresa per l'incendi d'un camió cisterna a Sant Gregori

Els Bombers treballen en un incendi d'un camió en el pati d'una empresa de Sant Gregori.



Es tracta d'un vehicle cisterna que transporta fosfat monocàlcic i que crema per causes que es desconeixen.



Els Bombers han rebut l'avís del foc quan passaven sis minuts de la una del migdia.



A causa del fort fum i del que transporta el camió, s'han evacuat la trentena de treballadors de l'empresa, situada a peu de la GI-532. La via que uneix Girona amb Sant Gregori.



Aquest incendi està generant un fum negre que es veu des de diversos punts de Girona i Salt.



La Policia Local de Salt a través del seu twitter n'avisa la ciutadania:





?Incendi a terme de Sant Gregori d'un camió. Segons informa @bomberscat actuació controlada. pic.twitter.com/9YVS18VVfs „ Policia de Salt (@PoliciadeSalt) 23 de març de 2018

Al lloc dels fets també hi ha desplaçats els Mossos i el SEM.