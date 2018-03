La Fapac fa campanya a les xarxes perquè les famílies triïn la pública

La Federació d'Associacions de Pares d'Alumnes de Calunya (Fapac) ha posat en marxa una campanya que anima les famílies a matricular els fills en escoles i instituts públics, una campanya que assegura que no hauria fet si l'Administració promogués el sistema educatiu públic i els seus centres.

L'entitat –que representa la majoria d'AMPAs d'escoles públiques– utilitza les xarxes socials per difondre un vídeo de menys d'un minut i mig amb l'etiqueta #MatriculaALaPública, protagonitzat per alumnes i aspirant a convertir-se en viral. El muntatge mostra nenes i nens que fan via cap a l'escola, alhora que teixeixen una xarxa simbòlica de fils de colors que enllacen missatges descriptius del sistema públic: «qualitat, valors i confiança», «igualtat d'oportunitats», «organització i funcionament democràtics», «comunitat i convivència», «barreja, diversitat i inclusió», «participació i proximitat» i finalment, a mode de resum, «educació per la vida».

El propòsit principal de la campanya, que s'ha iniciat pocs dies abans d'obrir-se el procés de preinscripció per al curs vinent, és «transmetre un missatge positiu de l'escola pública». Encara que, tal com va admetre la presidenta de la Fapac, Belén Tascón, també és una reacció a la difusió de l'oferta dels centres privats concertats –subvencionats per l'Administració–: «No podem quedar-nos indiferents davant dels anuncis publicitaris de l'escola concertada en espais públics que paguem entre tots».

A més del vídeo, la federació ha difòs un manifest en el qual critica la renovació dels concerts educatius i, entre d'altres qüestions, defensa la immersió lingüística, el model d'escola catalana i els docents acusats d'adoctrinament.