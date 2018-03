L'oficina d'atenció a la víctima del delicte atén un 15% més de casos el 2017

Qualsevol víctima d'un delicte que necessiti suport emocional, orientació o acompanyament a l'hora d'assistir a un judici, pot beneficiar-se dels serveis que ofereixen les oficines d'atenció a la víctima del delicte. Aquestes, fins ara, es trobaven només en les capitals de província i Tortosa.

En el cas de l'oficina destinada a cobrir les necessitats de les comarques gironines, l'any passat es va atendre un total de 1.124 víctimes (un 15% més que l'any anterior), de les quals 114 van ser ateses pel Servei d'acompanyament a judici i 2 més van ser ateses en el marc del Programa d'atenció a la compareixença davant dels jutjats de violència sobre la dona.

Girona es va situar en tercer lloc pel que fa al nombre de consultes, per darrere de Barcelona i Tarragona, les que en vas registrar més. El 2017, les oficines d'arreu de Catalunya van atendre un total de 9.190 víctimes.



Un servei més extens

Les víctimes de qualsevol delicte –encara que sigui lleu– poden sol·licitar el servei quan, per condicions de vulnerabilitat física o psicològica, necessitin que les acompanyin en el moment del judici. L'acompanyament el pot proposar la víctima, els seus familiars, l'advocat, el jutge o els mateixos tècnics de les oficines d'atenció a la víctima del delicte.

El Departament de Justícia va anunciar ahir que incorpora un total de 46 nous professionals que faran aquest Servei d'acompanyament des de tots els jutjats catalans i que s'afegeixen als 29 tècnics que ja treballen a les cinc oficines actives del territori. Els 75 tècnics, que són professionals de la psicologia i el treball social, acompanyaran físicament la víctima al judici, li donaran suport psicològic o emocional abans, durant i després de la vista oral i vetllaran perquè s'apliquin els elements físics de protecció visual, com ara la col·locació de mampares o que la víctima i l'agressor utilitzin circuits alternatius en els jutjats per tal que no es puguin trobar.

L'ampliació d'aquest Servei, que ara dona cobertura a tots els ciutadans d'arreu de Catalunya, s'ha fet a través de l'adjudicació, mitjançant concurs públic, a l'empresa d'interès social Intress per a un període de 15 mesos i per un import d'1.953.939 euros.



«Evitar el patiment»

La secretària de Relacions amb l'Administració de Justícia, Patrícia Gomà, va destacar ahir que «la millor manera d'acostar la Justícia al ciutadà és estar al costat de les víctimes». Per la seva banda, la directora d'Execució Penal a la Comunitat i de Justícia Juvenil, Pilar Heras, va posar èmfasi en l'objectiu, que és «evitar al màxim el patiment de les víctimes i que puguin declarar en les millors condicions possibles».