Policies locals i mossos es concentren a Girona per l'avançament de la jubilació

Policies locals i mossos s'han concentrat aquest matí davant de la la Subdelegació de Girona per reclamar l'avançament de la jubilació.



Un centenar de personal policial ha demanat a Montoro que desencalli el procés. El qual té aturada l'aprovació de la jubilació anticipada del cos de policia local.



Els agents han tallat un sentit de l'avinguda Jaume I, una de les vies més cèntriques de la ciutat.



S'hi han concentrat sota el lema Per l'avançament de l'edat de la jubilació un centenar d'agents procedents de diversos punts de la demarcació de Girona.



La mobilització ha començat a les onze del matí i ha comptat amb una lectura d'un manifest dirigit al titular d'Hisenda, Cristóbal Montoro.





Els policies i mossos concentrats davant la Subdelegació del Govern - Eva Batlle

L'agent que ha llegit el manifest ha assegurat que exigeixen "de manera immediat la finalització del procés i l'aprovació de les normes que".I recorden que el col·lectiu es manifestarà diversos divendres fins que no hi hagi una solució, coincidint amb les reunions del Consell de Ministres El portaveu dels manifestats, Candid Fernàndez, de la UGT i agent de la Policia Municipal de Girona ha asesgurat que les policies locals i els Mossos d'Esquadra no estan dins de la llei com d'altres col·lectius policials, per exemple, la Policia Nacional i la Guàrdia Civil. I ha assegurat queque no suposa cap despesa per a l'Estat, sinó que seran els ajuntaments qui ho acabaran pagant.També ha manifestat que les policies locals estan "envellides" ja que "no s'han creat places arran de la crisi econòmica".