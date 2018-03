Un camió s'incendia a Sant Gregori

Els serveis d'emergència van haver d'evacuar ahir al migdia els treballadors d'una empresa de Sant Gregori per l'incendi d'un camió cisterna en el pati d'una empresa del municipi. Es tractava d'un vehicle cisterna que transporta fosfat monocàlcic i que va començar a cremar per causes que encara es desconeixen.

Els Bombers, que van rebre l'avís de l'emergència quan passaven sis minuts de la una del migdia, van poder apagar les flames al voltant de les tres de la tarda. A causa del fort fum i del que transporta el camió, es van evacuar la trentena de treballadors de l'empresa, situada a peu de la carretera GI-532, la via que uneix Girona amb Sant Gregori. Aquest incendiva generar molt de fum negre que es veia des de diversos punts de Girona i Salt.

La Policia Local de Salt va avisar els ciutadans a través del seu compte de Twitter.