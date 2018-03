Suport gironí «als que salven vides» al Mediterrani

Girona Acull, plataforma creada amb l'objectiu de defensar els drets de les persones refugiades, i la Coordinadora d'ONG Solidàries de Girona i comarques representen el suport gironí a una campanya que exigeix l'alliberament de la tripulació i el vaixell de l'organització catalana Proactiva Open Arms, que la justícia italiana reté acusats de promoure el tràfic il·legal de persones i l'associació criminal. Ambdós col·lectius rebutgen la mesura, que pot comportar penes de presó, i animen a signar una petició de llibertat a través de la plataforma virtual Change.org, que ahir ja havia superat les 180.000 firmes.

La Coordinadora d'ONG Solidàries, que integra una cinquantena d'entitats d'arreu de les comarques de Girona denuncia al seu web que la Unió Europea criminalitza organitzacions humanitàries, com Proactiva Open Arms, amb el propòsit d'«eliminar els testimonis incòmodes de la vulneració dels drets humans, de les morts i de les nostres misèries». «De salvar vides humanes ara en diuen fomentar la immigració il·legal», lamenta la coordinadora.

Una crítica compartida per la plataforma Girona Acull, que expressa «tot el suport als que salven vides». I especifica: «59.000 vides invisibles que Europa hagués deixat morir en la major fossa comú del planeta, el nostre mar Mediterani».

Crida a «ser còmplices»

L'organització no governamental creada per Òscar Camps ha reaccionat demanant la solidaritat i la mobilització de la ciutadania, tot remarcant que «ens acusen de criminals pel delicte de salvar 59.000 vides» –les de les persones que han rescatat al Mediterrani des del setembre de 2015– i convidant a convertir-se en el seu «còmplice».

En aquest cas, la complicitat consisteix en signar una petició adreçada al ministre espanyol d'Assumptes Exteriors i Cooperació, Alfonso Dastis, perquè exigeixi al seu homòleg italià de Justícia, Andrea Orlando, que alliberi el seu remolcador i desestimi «les acusacions infundades» fetes a l'ONG Proactiva Open Arms.

En la mateixa línia, aquest migdia, voluntaris que han col·laborat amb aquesta organització han convocat dues grans concentracions davant les oficines del Parlament Europeu a Barcelona i Madrid, per tal d'exigir l'alliberament del vaixell retingut per la justícia italiana; unes accions que criden a repetir davant d'ajuntaments o als llocs que cada municipi consideri oportú, amb els lemes «Vies legals i segures» i «Llibertat per Open Arms».

El comandant i la coordinadora de l'actual missió del vaixell Open Arms –que està immobilitzat al port sicilià de Pozzalo– continuen a Itàlia, mentre que la resta de cooperants han tornat a Barcelona a l'espera de com evoluciona el procés.