Acaben les obres per elevar les andanes de l'estació de tren de Sant Jordi Desvalls

Adif ha acabat les obres de millora de l'accessibilitat a l'estació de tren de Sant Jordi Desvalls, ubicada en el traçat de la línia Barcelona-Portbou. Els treballs, que han suposat una inversió de 265.988 euros, han consistit a elevar l'alçada de les dues andanes existents fins als 68 centímetres, en un tram de 200 metres, cosa que permetrà un accés més còmode i segur als diferents trens que tenen parada en aquesta estació.

També s'ha renovat el paviment, dotat de material antilliscant i bandes d'aproximació per a la identificació de la zona de seguretat a les persones amb discapacitat visual; s'han construït rampes d'accés dotades de baranes a l'andana principal per facilitar el pas de persones amb dificultats de mobilitat i s'ha adaptat un pas entre andanes per fer-lo més accessible.

D'altra banda, s'hi ha instal·lat un nou enllumenat tipus LED, s'ha col·locat una marquesina a l'andana de la via 1 i s'ha restaurat i pintat la que hi havia a l'andana principal