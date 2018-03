Ensenyament mantindrà el curs que ve la flexibilització dels requisits per als docents

La falta de professors de secundària als instituts gironins ha obligat Ensenyament a contractar alumnes que encara estan cursant el màster que els permet exercir, per cobrir places de substitucions. De fet, aquesta serà una pràctica habitual el curs vinent, ja que el Departament preveu flexibilitzar les condicions per accedir a la borsa de treball a aquelles persones que aspiren a ser professors. Els alumnes podran compaginar la docència a l'institut amb l'estudi del màster. En concret, se'ls donarà tres anys perquè acabin la formació de postgrau en la universitat on estiguin matriculats.

El director dels Serveis Territorials d'Ensenyament a Girona, Josep Polanco, ha explicat que la mesura permet garantir la necessitat de personal durant els propers anys. «Haurem d'augmentar les línies de secundària i això vol dir que tindrem més necessitat de contractar professors», va reblar Polanco.



Preval el dret a l'educació

La manca de professorat també la pateixen instituts i escoles d'arreu de Catalunya, que també han emprès aquestes mesures per tal de cobrir la reducció de professorat que enguany, després de cobrir jubilacions i baixes s'havia vist agreujada per l'epidèmia de grip, tal i com va publicar Diari de Girona el gener passat. Això va provocar que durant la setmana del 15 al 19 de gener 80 places (66 de les quals van afectar instituts) es quedessin sense substitut.

Comptar amb el màster de Secundària és un requisit indispensable per tal de formar part de la borsa de treball. Però en alguns casos, «preval el dret a l'educació» per sobre d'aquests requisits, tal i com va anunciar el portaveu del sindicat d'educació Ustec-STEs Ramon Font.

Aquesta situació es dona sobretot en les especialitats de català o informàtica, i bàsicament als instituts de Secundària i Formació Professional.