L'arquitectura olotina resulta premiada al Palmarés Technal

L´arquitectura olotina s´ha endut dos dels quatre guardons concedits als Premis Palmarés Technal de Madrid, que es van lliurar la setmana passada al museu Reina Sofia. Les obres premiades són fruit de dos estudis de la ciutat: Arnau Estudi d´Arquitectura, d´Arnau Vergés amb la col·laboració de Jordi Cusidó, i «unparelld´arquitectes», format per Eduard Callís i Guillem Moliner.

Arnau Estudi d´Arquitectura ha rebut el premi de la categoria «Espais per treballar» per la perruqueria Raffel Pagès d´Olot. Per la seva banda, «unparelld´arquitectes» han guanyat la categoria «Habitar» amb la casa Closca de Sant Joan les Fonts, premi atorgat ex aequo amb la Casa a Calders, de l´equip barceloní Narch. Aquests guardons s´han concedit conjuntament amb l´empresa Plantalech S. L. del Berguedà, que ha instal·lat la fusteria d´alumini en aquests projectes.

Aquesta edició del Palmarés Technal ha comptat amb la participació de més de 100 obres de tota la península Ibèrica. El Jurat ha estat format per sis professionals de l´arquitectura de reconegut prestigi procedents de Portugal, Espanya i Catalunya, entre els quals l´arquitecta gironina Beth Capdeferro, premi Mies Van der Rohe 2011.