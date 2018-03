La jutgessa envia a judici les quatre monitores i el director de la piscina de Ripoll per la mort de la nena de 4 anys

La jutgessa del Jutjat d'instrucció 1 de Ripoll envia a judici les quatre monitores-socorristes i el director de la piscina per la mort d'una nena de 4 anys durant un curset de natació el maig del 2017.

La interlocutòria que posa punt final a la instrucció veu indicis d'homicidi per imprudència greu perquè aquell dia no hi havia "personal fent funcions de socorrista ni a la piscina petita ni a la gran".

De fet, ressalta que "CAP" dels monitors ni professors es van adonar que la petita no estava amb la resta del grup fins que van veure el seu barnús i les seves xancletes en un banc. Ja era massa tard perquè la nena surava sense vida "a la part profunda" de la piscina. L'escrit també recull que el director de la instal·lació va cometre una "negligència greu" perquè la part de la piscina on va aparèixer la petita tenia una "visibilitat deficient".

El cas ara s'envia a les parts perquè formulin els seus escrits. A la interlocutòria el jutjat també fa responsables civils tant l'Ajuntament de Ripoll com el Departament d'Ensenyament.