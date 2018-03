Uns 130 futurs residents s'interessen per les 55 places que ofereix l'ICS a Girona

Prop de 130 futurs residents s'han interessat per les 55 places de formació especialitzada que ofereix l'Institut Català de la Salut (ICS) a les comarques gironines, entre l'hospital Josep Trueta de Girona i els centres d'atenció primària acreditats per impartir docència. La jornada de portes obertes que s'ha celebrat avui a la sala d'actes de l'hospital Trueta ha congregat 127 persones, entre futurs metges, farmacèutics, infermers pediàtrics, llevadores i infermers d'atenció familiar i comunitària, per informar-se sobre com els acolliran els centres on volen fer l'especialització.

La cita, la sisena que organitza l'ICS, ha servit per exposar-los el pla formatiu de les diferents especialitats i conèixer el centre. Després d'una introducció a càrrec dels responsables de docència d'atenció primària i de l'hospital, de medicina i d'infermeria, els assistents han compartit les seves inquietuds i plantejat preguntes als residents actuals.

També se'ls ha fet una visita guiada, segons les seves preferències, pels serveis de l'hospital, que en té 23 d'acreditats per impartir docència, dels quals 19 ofereixen plaça aquest any. En total, s'hi podran acollir 26 metges interns residents (MIR), un farmacèutic intern resident (FIR), dues llevadores internes residents (LLIR) i una infermera interna resident (IIR) que s'especialitzarà en pediatria.

Pel que fa a la formació d'atenció familiar i comunitària, s'ofereixen 21 places de MIR i quatre places d'infermeria. La formació als ambulatoris s'imparteix en els equips acreditats per fer docència, que són Canet, Salt, Sarrià de Ter i tres de la ciutat de Girona (Can Gibert del Pla, Montilivi-Vilaroja i Taialà). A més, els residents fan rotació pels hospitals Trueta, Santa Caterina de Salt, Figueres, Palamós i Calella.



Acollir més residents

El Trueta ha iniciat la tramitació de l'acreditació de tres noves especialitats -urologia, oftalmologia i cirurgia vascular- i ha incrementat la possibilitat de tenir més residents per a les especialitats de neurologia, farmàcia, pediatria i ginecologia.

Pel que fa a l'atenció primària, també s'ha iniciat la tramitació de l'acreditació de sis nous centres docents per poder acollir residents de medicina i infermeria familiar i comunitària. L'objectiu és que el CAP de Santa Clara de Girona, i els de Sant Feliu de Guíxols, Roses, Figueres, Blanes i Tordera puguin formar nous especialistes també.

Així mateix, també s'estan fent tràmits amb l'objectiu que els centres de Santa Clara i Montilivi de Girona, a més dels de Salt i Sarrià, puguin formar infermeres de familiar i comunitària, ja que actualment només n'acullen els equips d'atenció primària de Can Gibert del Pla i Taialà, de Girona.