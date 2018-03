L'embassament de Susqueda supera el 60% de capacitat però el de Darnius frega el 40%

Les conques del Ter i del Llobregat –que abasteixen les demarcacions de Girona i Barcelona– han assolit el 61,6% de la seva capacitat i, per tant, han entrat en una fase de normalitat, segons va informar l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA). Malgrat això, el nivell global de les conques internes encara se situa al 58,33%, de manera que l'ACA manté activada la situació de prealerta per sequera. Les mesures que s'apliquen en aquestes circumstàncies són, entre d'altres, un major ús de l'aigua de les dessalinitzadores i més extracció de l'aigua dels pous a l'àmbit del delta del Llobregat.

Els embassaments que a hores d'ara es troben en pitjor situació són el de Siurana (14,9%), Riudecanyes (21,28%) i Darnius Boadella (39,93%), aquest últim situat a l'Alt Empordà; en comparació a les mateixes dates de l'any passat, la situació en aquests tres embassaments era considerablement superior amb una capacitat del 39,89%, el 49,44% i el 79,38%, respectivament –així, a l'embassament de Darnius Boadella hi ha la meitat d'aigua que fa un any. En aquesta zona, tot i que les demandes domèstiques estan garantides, s'haurà de veure quina és l'evolució del volum de reserves en les properes setmanes per determinar quina quantitat d'aigua es podrà destinar a usos agrícoles.

L'ACA va explicar que el fet d'haver superat el 60% de la seva capacitat total, provoca que el sistema del Ter i Llobregat –que engloba els embassaments de Sau, Susqueda, la Baells, la Llosa del Cavall i Sant Ponç–, hagi entrat en una situació de relativa normalitat i, per tant, s'hagi superat l'escenari de prealerta. Tot i això, la mateixa agència va informar que caldrà veure si la millora de les reserves és un fet puntual o una situació consolidada.

L'ACA va destacar que, a diferència de l'anterior Decret de sequera 2007-2008, el Pla especial actual pren mesures preventives amb vuit mesos d'antelació abans d'entrar en un escenari d'alerta.