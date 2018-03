Les obres de la Pilastra s'allarguen almenys fins a finals de setembre

Les obres d'ampliació i millora de l'N-141e, coneguda com a carretera de la Vergonya, entre Montfullà i Bescanó van començar amb retard i acabaran amb retard. Aquest mes havien d'enllestir els treballs però la debilitat del terreny (s'han trobat que era més tou del que estava marcat al projecte) ha obligat a incorporar modificacions i a endarrerir el final de les obres, com a mínim, fins a finals de setembre, mig any després del previst. En paral·lel, des del passat 21 de març i fins a finals d'abril no hi haurà talls nocturns a la via per les obres de la Pilastra.

Els treballs a la carretera en un dels punts negres de la xarxa viària gironina van començar el 15 de març del 2017 i comprenen un tram d'1,8 quilòmetres, des de la primera intersecció de Montfullà fins al giratori d'entrada a Bescanó. Les màquines van entrar amb tres mesos de retard i la previsió del termini d'execució era de 12 mesos. Així, aquest mes de març havien d'haver finalitzat els treballs. Amb tot, a principis d'aquest any es va detectar que les condicions del terreny no eren les que preveia el projecte sinó que era més tou. «Hi ha més terra i menys roca», va explicar ahir l'alcalde de Bescanó, Pere Lluis Garcia.

Davant l'imprevist, es van incorporar modificacions al projecte. Una de les actuacions relacionades amb el terreny que han retardat l'obra ha estat la de la part superior de la muntanya del primer revolt, sota la masia (cataloga pel municipi) de Cal Gegant. «S'ha hagut de reforçar la part inferior de la casa», va relatar Garcia.

Tot plegat farà que les obres finalitzin més tard del previst i amb un calendari que no està fixat. Tot i això, l'alcalde va assegurar que des del servei de Carreteres de la Generalitat, que depèn del Departament de Territori i Sostenibilitat, els han informat que s'allargaran «com a mínim fins a finals de setembre» d'aquest any.

Pel que fa a l'estat actual de les obres, la segona part consistirà en el desmunt del segon revolt, a Montfullà. A més, actualment es troben actuant en la substitució dels serveis, com el cablejat i moviment de les torres elèctriques, el soterrament de línies, o canvis en el rec d'aigua. Aquestes actuacions no requereixen treballar de nit i, per tant, des del passat 21 de març i fins a finals del pròxim abril no hi haurà talls nocturns a la via, quan es preveu reprendre novament les obres en horari nocturn.

De fet, els talls a la nit es van implementar, en consens amb les empreses del territori, per minimitzar al mínim les afectacions durant el dia. Així, es va acordar que cinc nits a la setmana (de la de diumenge a dilluns, a la de dijous a divendres) a partir de les 22.30 i fins a les 5.30 hores de l'endemà, la via quedaria totalment tallada al trànsit. Inicialment la mesura havia de durar tres mesos, però es va pactar allargar-ho.

Tot i el retard en la finalització dels treballs, Garcia es mostra optimista, principalment perquè les obres no han provocat «afectacions» importants en la vida dels veïns. «Estem contents com està anant l'obra» i «les queixes són mínimes», va afirmar recordant que, amb excepció de l'arrencada de les obres el març del 2017, quan «hi havia pors molt grans», ara «no hi ha problemes de mobilitat».

Les obres consisteixen a eixamplar la calçada per passar dels 6-6,5 metres als 9 metres, amb dos carrils de circulació de 3,2 metres d'amplada i dos vorals d'1 metre cadascun. Així mateix, es forma una franja central zebrada de 60 centímetres que servirà de reforç de la separació de sentits i cunetes formigonades. Aquesta actuació es complementa amb la millora de la senyalització, el drenatge, la instal·lació de noves barreres de seguretat i l'aplicació de les mesures d'integració ambiental.