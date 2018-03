Què hi ha darrera dels liquats vegetals?

La dietista i nutricionista Anna Costa parla en aquest vídeo de les malanomenades "llets vegetals" que sovint s'utilitzen com a substituts dietètics culinaris a la llet d'origen animal. La doctora Costa ens explicarà per què es prenen, per què se no se les ha d'anomenar "llet" (excepte la d'ametlla) i quines són les seves propietats. L'anàlisi d'aquests productes inclou els liquats de soja, de cereals o pseudocereals, les begudes d'arròs i de coco, i també llets de vaca sense lactosa o d'origen ecològic.