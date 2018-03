Reoberta l'N-II a Llers

La carretera N-II ha estat reoberta al trànsit aquest dimarts a les 15.03 hores al seu pas per Llers i a la mateixa hora els manifestants han tallat la C-17 a Sant Quirze de Besora (Barcelona).



Manifestants independentistes convocats pels Comitès de Defensa de la República (CDR) s'han retirat de l'N-II després del tall en direcicó Barcelona iniciat cap a les 13.00 hores que ha generat 11 quilòmetres de retencions, segons ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT).



Els CDR han tallat des de quarts d'una del migdia l'N-II a Llers després del desallotjament de l'AP-7 a Figueres.



Un grup de manifestants s'ha col·locat al mig de la calçada i s'han format cues, que han arribat als 11 quilòmetres de longitud.





Els manifestants de l'N-II a Llers - Laura Fanals

Els manifestants i els Mossos a Llers - Laura Fanals

Segons van dir ahir els CDR està previst que les mobilitzacions durin tot el dia i per això van demanar a la gent que portés menjar i aigua per passar les hores. Els Mossos d'Esquadra han arribat a peu de l'N-II cap a tres quarts d'una i han demanat als manifestants que desallotgin la zona. El desallotjament dels manifestats s'ha produït a quarts de dues de la tarda. A Llers, l'actuació policial s'ha acabat pels volts de les dues del migdia. Amb tot, els manifestants s'han quedat per la zona, als vorals de la via per parlar de quina seria la propera actuació.