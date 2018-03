Els CDR tallen l'AP-7 a Figueres

Centenars de persones, organitzades pels Comitès de Defensa de la República (CDR), tallen des de poc després de les 6 del matí l'AP-7 a l'alçada de Figueres en els dos sentits de la marxa.



Els congregats clamen a favor de l'alliberament dels independentistes presos i defensen la República Catalana. A més, han col·locat neumàtics a la calçada.



Hi ha cues cues de vehicles, molts dels quals camions.





Pel que fa a #retencions, hi ha uns 2 km de #cues de camions al carril dret abans d'arribar a la sortida 4 de Figueres sud

També hi ha uns 3 km de #retencions de vehicles que han quedat al mig entre els dos punts de desviament de la #circulació @transitap7 — Trànsit (@transit) 27 de març de 2018



Els manifestants han bloquejat els accessos a l'autopista - Laura Fanals

Alguns dels camions que van sortint de l'autopista - Laura Fanals

Una de les tanques que impedeix entrar vehicles a l'autopista - Laura Fanals

Alguns conductors mostren el seu. "Tothom té dret a reivindicar, però aquesta no és la manera.", diu Jordi Bonet, de Barcelona.Bonet explica la situació que pateix com a xofer atrapat a l'autopista:Per evitar el tall, es recomana desviar-se i agafar l'N-II a la sortida 2 (la Jonquera) en direcció sud o la sortida 4 (Figueres sud) si es va en direcció nord.La convocatòria del CDR nord-orientali demana que més gent se sumi a la protesta per mantenir la mobilització, que insisteix que és "pacífica" i sense violènciaEls manifestants durant el matí han bloquejat accessos a l'autopista i han col.locat pneumatics a diferents punts de la calçada per impedir el pas de vehiclesPels volts de les deu del matí, des del CDR s'ha anunciat que s'unien els dos talls de l'AP7 a Figueres.Això permet que puguinEn canvi,Mentre surten els vehicles, que estaven atrapats a la via des de les sis de la matí,que surten però no s'ha produït cap enfrontament.Hi ha en canviLes entrades segueixen tancades, a tres quarts d'onze del matí.