El 55% de les alertes a l'app del mosquit tigre es confirmen

El 55% de les alertes ciutadanes de mosquit tigre que el 2017 es van registrar a l'aplicació de telefonia mòbil Mosquito Alert, documentades amb fotografies, es corresponien realment a aquest insecte. A les comarques de Girona, l'any passat l'app va rebre, aproximadament, 184 notificacions, la majoria de les quals eren de mosquit tigre (94) i de llocs de cria (23).

Aquestes xifres són ostensiblement inferiors a les de l'any anterior, quan els gironins van introduir 329 fotografies d'insectes i 188 es van certificar com de mosquit tigre. Els científics no van poder identificar prop de mig centenar d'imatges (55), menys que el 2016 (78).

A banda d'aquest fet, el balanç del 2017 mostra que la gent cada vegada reconeix millor el mosquit tigre i aprèn a fotografiar les seves característiques. Els responsables de l'aplicació remarquen que els dos últims anys han estat els de la consolidació d'un projecte que connecta la participació ciutadana amb la recerca científica i que ha permès arribar a molts més llocs que utilitzant els mètodes tradicionals, al mateix temps que ha reduït la despesa vuit vegades.



Eina creada a Girona

L'aplicació Mosquito Alert és un observatori de ciència ciutadana amb denominació d'origen gironina, creat per seguir i controlar dues espècies invasores de mosquit: el tigre i el transmissor de la febre groga.

El mètode, que funciona des del 2014 i disposa d'una versió internacional des de l'any passat, requereix la implicació de persones que detectin aquest tipus d'animals al seu entorn i avisin introduint les dades pertinents en una app, que les recull i les comparteix després que un equip d'entomòlegs les hagi validat.

Entre els experts hi ha el director de l'associació mediambiental Xatrac, Santi Escartín, que participa en el Programa de Vigilància del Mosquit Tigre de Girona i coordina l'elaboració de cartografies de punts de cria en aquesta demarcació i Tarragona; i l'experta en biologia i ecologia d'insectes Maria Ángeles Puig, científica del Centre d'Estudis Avançats de Blanes (CEAB-CSIC). Ja amb la certificació científica, les observacions es publiquen en un mapa interactiu on es pot comprovar la informació rebuda des del 2014 fins ara. Les dades aportades per la ciutadania ajuden a complementar l'estudi científic sobre la distribució geogràfica dels mosquits, a prendre les decisions necessàries per tal de controlar-ne la població i, també, a ensenyar la gent a evitar que criïn a casa seva.

Aquesta aplicació col·laborativa –creada pel CEAB, el Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF), la Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA) i l'Obra Social la Caixa– està disponible per a dispositius Apple i Android, permet enviar fotografies, avisar de la presència dels insectes, aprendre a identificar-los, fer consultes a través del telèfon mòbil i rebre notificacions. L'any passat, es va desenvolupar un nou sistema d'avisos que pemet a cada usuari rebre informació personalitzada, com ara la validació de dades o les accions que els investigadors fan amb les seves aportacions. També es va crear un sistema de reputació, que dona punts en funció de la quantitat i la qualitat de la informació enviada a través de l'app.



Programa de vigilància

Les novetats recollides a l'anuari es completen amb l'opció que els mateixos participants validin les imatges d'altres persones; la disposició de material per a campanyes de sensibilització i educatives; i a Girona, noves eines per a la visualització del mapa, dins l'acord amb l'Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació. Des del 2008, Dipsalut i el Servei de Control de mosquits de la Badia de Roses i el Baix Ter desenvolupen el Programa de Vigilància i Control del Mosquit Tigre.