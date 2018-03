Instal·len trampes per controlar la plaga de l'eruga del boix a Olot

Prova pilot a Olot per controlar la plaga de l'eruga defoliadora de boixos que afecta la ciutat d'Olot. Coincidint amb la primavera, s'han instal·lat trampes en espais com el Parc Nou per atrapar les papallones mascles que hi entren atretes per feromones. També es recolliran ous d'aquesta espècie invasora per intentar infectar-los amb algun bacteri i evitar així la seva eclosió.

"El que volem no és exterminar l'espècie, que ja sabem que no és possible, però estabilitzar la seva població'", ha explicat el director del SIGMA, Francesc Canalies.

Durant aquest 2018, la comissió tècnica que es va crear l'any passat a la capital garrotxina farà un seguiment de la seva evolució. L'estiu passat van saltar les alarmes per la virulència de l'eruga en espais singulars i jardins de la ciutat. I s'espera que el fred i la neu d'aquest hivern hagin contribuït a frenar la seva expansió.