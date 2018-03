Sant Joan les Fonts usarà l'ADN dels gossos per identificar als amos que no recullin les deposicions

L'ajuntament de Sant Joan les Fonts identificarà mitjançant l'ADN dels gossos als propietaris que no recullin les deposicions a la vía pública. Aquest no és el primer municipi gironí que porta a terme aquesta pràctica, ja es fa per exemple, a Ribes de Freser.

La campanya, que s'aplicarà durant els propers mesos, pretén sancionar els propietaris incívics i posar fi a aquesta problemàtica que fa temps que des del consistori s'intenta eliminar.

La proposta, emmarcada dins d'una nova ordenança de tinença d'animals, s'està treballant per posar en marxa abans de l'estiu. L'alcalde i l'equip de govern no volien aprovar l'ordenança sense abans parlar-ho amb els veïns/es i recollir les seves opinions i suggerències.

Així doncs, el passat dijous 22 de març es va mantenir una reunió informativa on van participar més de 60 propietàris/es de gossos del municipi que van escoltar la proposta i van opinar al respecte. Entre els ponents hi havia Òscar Ramírez, director i fundador de Vetgenomics (l'empresa encarregada de l'anàlisi i identificació de femtes), així com també Santi Giraldez, el veterinari de Sant Joan les Fonts que s'encarregarà de fer les extraccions de sang als gossos per enviar al laboratori.

El regidor de governació i comunicació, Josep Roca, ha lamentat que, malgrat les campanyes informatives i de sensibilització que s'han fet des de diferents mitjans de comunicació al municipi, el problema continua vigent.

L'Ajuntament vol culminar amb aquesta campanya, la prioritat de tenir els nuclis urbans i tota la via pública neta de femtes de cànids, evitant així els problemes de salut, convivència i d'imatge que això comporta. Amb la identificació mitjançant l'ADN quan s'iniciï la campanya els propers mesos, els excrements tindran el DNI del propietari del gos. Això permetrà que puguin ser identificats per l'agent cívic corresponent, i l'Ajuntament pugui sancionar-los. Les multes aniran des dels 200 euros fins als 500 euros depenent de la reincidència en la identificació.



Gravetat de la situació

L'Alcalde, Joan Espona, va recalcar a la reunió que aquesta mesura ha estat necessaria donada la gravetat de la situació en què, últimament, tot i els esforços del consistori, no només no han disminuït les femtes, sinó que han augmentat, i per tant la situació ja és intolerable. La nova ordenança que s'està preparant pretén eliminar aquesta xacra dels carrers, plaçes i parcs infantils, així com també millorar la convivència veïnal i la imatge que es dóna als turistes quan visiten el municipi.

L'ordenança establirà l'obligatorietat de censar tots els cànids del municipi, però l'extracció de sang no serà obligatòria als gossos de caça, els pigalls o els que visquin permanenment albergats en cases de pagès disseminades, i per tant, no passegin mai pels nuclis urbans.

Un cop s'hagi aprovat l'ordenança i passat els terminis pertinents d'exposició pública, es procedirà a iniciar la campanya, es calcula que serà aproximadament a finals del mes de juny.