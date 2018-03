Detenen el grup de lladres que assaltaven empresaris a Bescanó

La masia de Can Bonic, ubicada a la localitat de Bescanó

La masia de Can Bonic, ubicada a la localitat de Bescanó ACN / ARXIU

Els Mossos d'Esquadra han detingut aquesta setmana el grup de lladres que havien estat assaltant els empresaris de la localitat de Bescanó. Així ho han confirmat fonts policials a Diari de Girona, que també ha pogut saber que els culpables han passat ja a disposició judicial. Algunes primeres informacions apunten que els detinguts –de procedència llatinoamericana– serien de fora del municipi.



Quatre assalts en pocs mesos

Els primers assalts van tenir lloc al mes de juliol al nucli d'Estanyol. Quatre homes armats i amb la cara tapada van entrar a robar a l'Estanc Nou. Els lladres van amenaçar i lligar el matrimoni i van robar-los diners i joies. El segon es va fer a Vilanna, on van atacar la família i l'empresari Lluís Rocasalva amb una pistola i una barra de ferro. En aquesta ocasió, van endur-se diners i dos televisors.

A finals d'agost cinc encaputxats van retenir un empresari i la seva família, propietaris de La Cresta, obligant la mare a entregar els diners i joies. Finalment el darrer, a l'octubre, va passar a la masia de Can Bonic, a l'àrea de Vilanna, on cinc encaputxats van reduir el propietari i, apuntant-lo amb una arma al cap, li van demanar diners i la ubicació de la caixa forta.



«Molt més tranquils»

L'alcalde de Bescanó, Pere Lluís Garcia Palou, va expressar la seva satisfacció davant de la notícia i va assegurar que el municipi estava d'allò més «satisfet» de l'actuació dels agents i «la investigació» que s'havia dut a terme. L'alcalde va recordar que el municipi sol tenir «poca delinqüència» i que durant aquell període de temps la gent del poble estava «nerviosa i preocupada» i que ara podien estar tots «molt més tranquils».

Durant els mesos en què van tenir lloc els fets, els agents dels Mossos d'Esquadra van incrementar els controls de seguretat i les actuacions de vigilància. També es va fer un curs especial per als empresaris on els van explicar diverses mesures preventives per poder millorar la situació.