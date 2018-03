«Piolins» amb tricornis i Puigdemonts en forma de mona de Pasqua

L'independentisme i alguns dels esdeveniments més destacats dels darrers mesos han servit d'inspiració per al disseny d'algunes mones de Pasqua d'aquesta Setmana Santa. És el cas de la figura de Carles Puigdemont acompanyada d'una caricatura de la vicepresidenta del govern espanyol Soraya Sáenz de Santamaría, disfressada de xèrif, dissenyades per un negoci de la Bisbal Empordà. Aquí han optat per fer una mona de Puigdemont i Santamaría, acompanyats de diversos «Piolins» a la base de la mona.

La cap de pastisseria de l'establiment, Elisenda Ametller, explica que aquest ha estat el primer any que fan mones amb «contingut polític», i reconeix que a qui més agraden «és a la gent gran». «Els fa gràcia i, amb el moment polític que estem vivint actualment, la veritat és que en compren moltes», assenyala. En relació al fet que hagin escollit Puigdemont i Sáenz de Santamaría, explica que ha estat perquè l'un representa «el nostre president que ha hagut de marxar» i l'altra, «qui l'ha fet fora».

Un altre exemple de mona reivindicativa a comarques gironines és a la pastisseria Ferrer Xocolata d'Olot. L'establiment ha dissenyat llaços grocs fets de xocolata blanca amb l'estelada al costat. El seu impulsor, Jordi Ferrer, ha explicat que, donades les «circumstàncies excepcionals» que viu el país, han decidit que les regalaran a aquells clients que ho vulguin per demanar l'alliberament dels «presos polítics». En altres punts de Catalunya s'ha optat per «Piolins» amb tricorni i urnes de xocolata, entre altres objectes.

Els pastissers gironins confien vendre més de 157.000 mones, un 5% més que el 2017. El protagosnime de les mones d'aquest any, a banda de l'independentisme, serà per als personatges Coco, Star Wars i PJ Masks, així com les mones personalitzades.